“Es un inmaduro”: Sergio Mayer Mori revela por qué se fue de su casa y le llueven las críticas

La vida de Sergio Mayer Mori sigue causando polémica tanto en su carrera profesional como personal, tras las peleas que enfrenta con Natália Subtil, madre de su hija, Mila, quien presuntamente le prohíbe ver a la pequeña, debido a que no se hace cargo de su manutención.

El hijo de Bárbara Mori, le siguió los pasos a su madre en el mundo de la actuación y el modelaje aunque sus problemas personales han opacado su trayectoria al quedar envuelto en críticas y señalamientos.

Ahora el actor de 24 años ha revelado algunos aspectos de su vida privada cómo las razones que tuvo para irse de su casa a temprana edad y sus palabras no han caído del todo bien a los internautas.

Tildan de inmaduro a Sergio Mayer Mori

Sergio se convirtió en padre con apenas 18 años por lo que su vida de adulto la empezó desde temprana edad, y ahora ha revelado que fue la presión de sus padres lo que lo llevó a hacer su vida por separado.

“Mientras más me aprietas más me alejo, no me gusta ese tema, pues por eso me fui de casa de mis padres, por eso vivo solo, mientras más intenso es la presión, menos quiero estar ahí, yo no soy alguien que quiera estar bajo presión, que quiera estar sufriendo a costa de nadie. Siempre mi prioridad he sido yo, mi felicidad y mis necesidades y por eso siempre como que desde hace rato decido de corazón para tomar buenas decisiones”, aseguró.

Sin embargo, sus palabras no han sido del agrado de los internautas pues aseguran que es un inmaduro al evitar las responsabilidades, además, cuestionan la educación que recibió de sus padres y le recordaron los problemas que enfrenta con la madre de su hija.

“No te gustan las responsabilidades porque papis te dan todo 😂😂😂 así se dice con estas palabras no quieras disfrazar las cosas 😂😂😂 Niño Nini de generación suprema de cristal “, “Este cuate es un claro ejemplo que creció sin el amor, guía, cuidados y consejos de sus padres”, “Por eso no sabe ser padre”, “Lástima el muchacho, lo que no le gusta son las responsabilidades. Se nota que esta desubicado”, “Y lo peor es que tienes una hija”, “Eso se llama ser un chamaco irresponsable y sin educacion de valores por parte de sus padre”, comentaron.