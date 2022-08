Con acusaciones de abuso y peleas: así fue el turbulento romance de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil

Los escándalos y las peleas entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil parecen no tener fin. En los últimos meses, la expareja ha enfrentado varias controversias por la relación de padre que deben tener por la pequeña Mila, la hija que tienen en común, sin embargo, alguna vez ambos fueron protagonistas de una historia de amor y aquí te contaremos cómo surgió.

Él apenas tenía 18 años y ella 28, pero los rumores de que el hijo de Bárbara Mori se encontraba saliendo con una modelo brasileña 10 años mayor que él circulaban con mucha fuerza en 2016 y, aunque ambos trataron de mantener discreción, unos meses después confirmaron el romance con la noticia más impactante, se convertirían en padres.

Tras la noticia, el caos se desató en la pareja, ya que el joven actor le pidió una prueba de ADN a Subtil, lo cual ella no tomó nada bien y empezó a generar mucha tensión, ya que la modelo aseguró que podía cuidar a su bebé sola.

Aunque fueron un sinfín de declaraciones e indirectas en redes sociales, la pareja pudo arreglar su situación y ambos intentaron llevar una vida de pareja junto a su hija, por lo que vimos algunas publicaciones de la modelo junto a Mayer Mori y a la pequeña Mila.

La tregua no duró mucho, por lo que la peleas, escándalos y batallas legales empezaron a surgir para tensar mucho más la relación.

Todo empeoró cuando Sergio Mayer padre, sugiriera que la modelo brasileña había abusado de su hijo.

“A ver, si Sergio hubiera tenido 28 años, hubiera estado casado y se mete con una niña de 17 años, qué hubiera pasado, (...). Si estamos buscando equidad e igualdad seamos correctos y no tengamos una doble moral a veces sí a veces no”, señaló en una entrevista al programa Hoy.

Las peleas entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil no se detienen

Respecto a las declaraciones de su padre, Sergio Mayer Mori aseguró que estaba actuando de forma ridícula y desestimó la denuncia realizada a través de los medios de comunicación, mientras que Natália Subtil negó toda acusación.

En la actualidad, la modelo acusa al padre de su hija de no estar al pendiente de las atenciones que requiere la pequeña.

“Lo que pasa es que ya lleva dos meses sin buscarla, lo cual me tiene triste y no por mí, sino por mi hija, que no se merece esto. No le escribe para nada. Él lleva nueve meses viviendo en España y hasta hace dos, Mila seguía hablando con él; cada vez que iba camino a clases, a las 7 de la mañana, le marcaba a su papá, porque allá donde vive eran las 2 de la tarde. Pero eso ya no ha ocurrido, ya no le marca”, dijo en una entrevista.

Por su parte, el actor niega completamente las declaraciones de su ex y afirma que siempre está y estará atento a su hija.

“Lo prometo, yo siempre he estado al pendiente de mi hija, eso lo pueden ver, independientemente de la distancia que ha sido un factor obviamente muy fuerte”, dijo Mayer Mori, quien actualmente vive en España.