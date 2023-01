Antes de infidelidad de Piqué, Shakira era una romántica: muy diferente a sus últimos éxitos

Shakira es una de las cantantes más famosas y exitosas en el mundo que llegó a cambiar la música con sus voz y temas únicos y originales.

La famosa ha logrado una carrera exitosa y a sus 45 tiene miles de temas exitosos y ha recibido más de 20 premios.

Sin embargo, en el amor no le ha ido muy bien, y recientemente está viviendo un momento muy difícil luego que Piqué le fuera infiel con una joven de 23 años.

El futbolista no solo la dejó por ella, sino que ahora presume su relación en redes, sin importarle el dolor que le causa a Shakira.

Ahora, la colombiana lanzó el tema ‘Monotonía’, donde habla del dolor que siente, y deja claro que guardó su corazón por un tiempo, hasta que sane y vuelva a creer en el amor.

Y un video viejo muestra lo mucho que la famosa creía en el amor y apostaba por él, a diferencia de ahora, luego de sufrir esta infidelidad.

Esto es lo que Shakira opinaba del amor antes de la infidelidad de Piqué

En una entrevista hace años le preguntaron a Shakira que si el amor existe, a lo que ella dijo “creemos que sí, yo creo que sí, si es eso a lo que llamamos amor yo puedo dar fe de ello”.

Sin embargo, el conductor le dijo “pero es tremendo como dos seres comienzan lamiéndose y terminan en el juzgado”, a lo que ella dijo que “miedo no”.

Aunque creía en el amor, parecía que podía predecir que llegaría a sufrir por amor, pues Shakira citó a Joaquín Sabina, cantautor y poeta español.

“Como dice Joaquín Sabina el agua apaga el fuego y el amor los años, el amor es un juego donde un par de ciegos juegan a hacerse daño, que lindo no”, dijo la cantante.

Sin duda, Shakira era una fiel creyente del amor, y aunque no le había ido muy bien, tenía la fe que su relación con Piqué, quien es el padre de sus hijos durara.

