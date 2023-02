Henry Cavill y los actores que han tenido bochornosas erecciones en pleno rodaje

Si bien es cierto que los famosos suelen hablar de manera despectiva sobre las escenas de sexo al considerarlas incómodas y nada satisfactorias, también son humanos y sienten más allá de lo profesional. Es por ello que algunos reconocidos actores han tenido que lidiar con erecciones en medio de las grabaciones.

Aunque las celebridades suelen estar en medio de luces, una actuación fingiendo excitación, directores dando indicaciones, personal grabando y cuerpos desnudos sus cuerpos los ha traicionado y han sido víctimas de la naturaleza, por lo que no han tenido vergüenza en contarlo a sus fans.

Famosos que han tenido erecciones en plena grabación

Henry Cavill

Cavill es considerado uno de los hombres más guapos del mundo y él mismo contó el percance que tuvo durante una escena de sexo.

“Solo me ha pasado una vez y fue muy embarazoso. La chica, que tenía que estar encima de mí, tenía unos pechos espectaculares y a mí no me dio tiempo a recolocar mi... mis cosas en una posición más segura. Ella empezó a restregarse por todo mi cuerpo y yo, uhm, acabé teniendo una erección”, confesó.

Mario Casas

El español tampoco tuvo problemas en revelar cómo es filmar escenas eróticas frente a las cámaras e incluso reveló que ha tenido como opción utilizar un calcetín en su miembro.

“Es muy de mentira. Tú piensas que hay 30 personas mirando. Es frío y es desagradable. Y ponte algo ahí [señala la entrepierna]… que qué te pones, ¿qué te pones? ¿un calcetín? [risas] Es ridículo. Hay muchos trucos. Las chicas se ponen como un trocito de tela marrón y se lo pegan ahí. Con los tíos, o pones eso, o un calcetinito o una media…”, señaló.

Sin embargo, también contó que prefiere no usar nada y que cuando le sucede una erección pide disculpas.

“Pides perdón. A mí me ha pasado… ‘perdón, la naturaleza es así’”, finalizó.

Ewan McGregor

El famoso que ha participado en cintas como La bella y la bestia, Trainspotting y Doctor Sueño, le tocó vivir algo similar a Henry Cavill, cuando grababa con una de sus coestrellas una escena romántica y debían estar completamente desnudos.

El actor relató que se vio obligado a pedir una pausa para relajarse y concentrarse en lo que estaba haciendo.

Hugh Grant

Al contrario de sus otros colegas al actor no le incomodan las escenas de sexo, ni las reacciones que por ende, pueda tener su cuerpo.

“Las escenas románticas son extremadamente difíciles. Siempre estás a un milímetro del sentimentalismo o del desastre. Pero las escenas de sexo son realmente otra cosa. La respuesta convencional cuando te consultan sobre este tipo de escenas es decir que son horribles, para nada sexy, y muy poco naturales. Pero en mi caso, filmar escenas de sexo me resulta muy excitante, me encienden. Me gusta la sensación de estar en una posición sexual cuando no se supone que estés en ella”, confesó Grant.

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix no pudo controlar una erección mientras rodaba con Scarlett Johansson y ella fingía un orgasmo.

“Tratamos de pasar una toma, y él estaba perdiendo el control. Se fue del estudio. Necesitaba un descanso”, dijo la actriz sobre la escena en la que fingió un orgasmo.

Robert Pattinson

“Una vez decidí abandonar la actuación, fue cuando hice ‘Sin límites’. Interpreté a Salvador Dalí y tuve que hace un montón de escenas en las que estaba desnudo, y también tuve que masturbarme. De verdad. Mi cara de orgasmo está grabada para la eternidad. No funcionaba, así que tuve que darme placer a mí mismo enfrente de la cámara”, reveló.