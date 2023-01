Jenna Ortega pasó de ser fan de Selena Gómez a competir con ella y nos muestra que no hay imposibles

Jenna Ortega es una de las actrices más famosas del momento que ha participado en muchas películas y series, y la última, Merlina, la ayudó a consagrarse.

Y es que ya la habíamos visto en películas como Yes Day, o series como You, pero sin duda mostró todo su talento como Merlina en la serie de Netflix y se convirtió en toda una sensación.

Sin embargo, hace años, antes de alcanzar la fama, Jenna era fan de otra actriz y cantante, Selena Gómez, con quien se tomó una foto en “modo fan”, sin saber que años más tarde estaría a su altura.

Jenna Ortega y Selena Gómez compitieron en la misma categoría de los Golden Globes

Jenna Ortega y Selena Gómez posaron juntas de nuevo en la alfombra roja de los Golden Globes, que se realizó la noche de este martes.

Esta vez Jenna no era la fan, sino una colega de Selena, que compitió con ella en la misma categoría de los Golden Globes, como Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión, Jenna por Merlina y Selena por Only Murders in the Building.

Esto solo prueba que la vida da muchas vueltas, y que un día puedes ser fan y otro puedes estar al lado de tu celebridad favorita como su igual.

“Hermosas las dos y de raíces latinas ❤️”, “Quien lo diría uan extrella que ya lleva una larga trayectoria y una nueva que está comenzando a ver sus frutos 😍”, “son tan hermosas y humildes las dos, un gran ejemplo”, “gracias por enseñarnos a soñar Jenna, eres una inspiración”, y “Jenna se ve feliz al lado de Selena, aunque compiten en la misma categoría se ve que aún es fan de Sel”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Ambas son hermosas, exitosas, y talentosas, y son unas latinas que están triunfando y abriéndose paso en Hollywood, convirtiéndose en ejemplo e inspiración para muchas chicas que sueñan con lo mismo.