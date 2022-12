Jenna Ortega estaba destinada a ser Merlina: así lo predijo hace años

Jenna Ortega es la actriz del momento luego de protagonizar la más reciente serie de Netflix, Merlina, que ha resultado todo un éxito.

La serie se ha convertido en una de las más vistas de todos los tiempos, y ya muchos no pueden esperar para ver una segunda temporada.

Jenna ya había trabajado en otras producciones y películas como Yes day, The Fallout: La vida después, y You, pero este papel de Merlina sin duda la llevó al estrellato.

La joven de 20 años hizo un gran trabajo como la chica oscura y seria, e inteligente, que no sonreía nunca ni cambiaba su expresión, y sin duda este papel tenía que ser de ella.

De hecho, la joven lo predijo hace muchos años en una serie en la que trabajó, y todos han quedado sorprendidos con este video que lo evidencia.

El día que Jenna Ortega predijo que sería Merlina: estaba destinada a serlo

Hace años Jenna Ortega protagonizó la serie Atrapada en el medio, de Disney Channel, donde dio vida a Harley Díaz.

Jenna era la hermana del medio, en una familia de siete hijos, y justo en el primer episodio de la serie predijo que interpretaría a Wednesday, o Merlina.

Y es que su personaje era llamado “la Wednesday”, y así lo dijo ella misma “si mi familia fuera una semana, yo sería Wednesday”, papel que seis años después interpretó en la exitosa serie de Netflix.

Nadie se podría imaginar a otra Merlina en esta versión y serie que no sea Jenna Ortega, pues se comprometió con el papel desde el principio, tomó clases de violín, preparó el baile que se ha vuelto tan famoso, y sin duda hizo un gran trabajo, haciendo suyo el personaje.