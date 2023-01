Acusan a Selena Gomez de abusar del botox pero esta es la dramática razón de su cambio

Selena Gomez, la estrella de Only Murders in the Building, hizo una elegante aparición en la entrega de 80va Entrega de los Golden Globes este martes por la noche.

La actriz lució un vestido de terciopelo púrpura con abertura profunda, cola larga y mangas abullonadas de Valentino Haute Couture. Complementó con unas sandalias de tacón y un maquillaje natural con cola de caballo alta.

Gomez estuvo nominada en la categoría Mejor interpretación en serie de televisión o comedia musical y además estuvo acompañada de una invitada muy especial: su hermanita Gracie Elliott Teefey, de 9 años.

Mientras que todos ovacionaron a Gomez en su llegada y se derritieron de ternura con su gesto amoroso al llamar a Gracie para posar con ella, en redes sociales no dejó de ser criticada por su aspecto.

“Oh no Selena deja el botox, todavía eres joven. No lo necesitas. Ya no parece ella”. “Selena abusando del botox”. “Ya fue demasiado botox para esta chica”. “Selena se estará volviendo adicta al botox, su cara ya está deforme”, se lee.

De inmediato, algunos salieron en su defensa pues no es la primera vez que su físico es tema de conversación.

“Es triste ver todas las suposiciones e ignorancia en estos comentarios. No está drogada ni embarazada ni abusa del botox. Ella tiene lupus. Ustedes me enferman”. “Que horror los comentarios hacia esta chica. No hemos avanzado nada como sociedad”. “Gente, no es botox. Ella tiene lupus así que comprendan que es una condición, no el Botox”, señalaron.

Al final, el físico de Selena terminó siendo más importante que su trabajo como actriz, su nominación y el poderoso mensaje que envió al aparecer con su hermana menor.

Selena Gomez es mucho más que un cuerpo y es momento de entender lo que hay detrás

En primer lugar, el cuerpo de nadie debería ser tema de conversación y menos cuando se trata de comentarios destructivos.

En segundo lugar, es importante entender que Selena tiene una condición que hace que su cuerpo cambie.

La actriz ha estado luchando contra el lupus desde hace varios años e incluso ha tenido que hacer prolongadas pausas en su carrera apra tratarse.

El lupus es una enfermedad grave y debilitante que no solo es difícil de diagnosticar y difícil de vivir, sino también un desafío para tratar. Muchos de los síntomas debilitantes y problemáticos no se pueden ver, como la fatiga y el dolor en las articulaciones, lo que hace que las personas que viven con lupus se sientan aisladas e incomprendidas.

“Como muchos de ustedes saben, hace alrededor de un año revelé que tengo lupus, una enfermedad que puede afectar a las personas de diferentes maneras”, dijo Gómez a People en 2019. “Descubrí que la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión pueden ser secundarios. efectos del lupus, que pueden presentar sus propios desafíos. Es una lucha diaria”.

En una conversación en el podcast de Raquelle Stevens en 2019, la actriz se sinceró sobre cómo los medicamentos que debe tomar también afectan su cuerpo.

“Es el medicamento que debo tomar por el resto de mi vida, depende incluso del mes, para ser honesta. Entonces, para mí, realmente me di cuenta cuando la gente comenzó a atacarme por eso. Y en realidad, esa es solo mi verdad. fluctúo. Depende de lo que esté pasando en mi vida”.

El corticosteroide prednisona, por ejemplo, a menudo se receta para suprimir la actividad del sistema inmunitario y reducir la inflamación. La prednisona puede reducir en gran medida los síntomas de enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide pero esto viene con efectos secundarios importantes, que incluyen hinchazón facial y aumento de peso.