A los 61 años Jennifer Coolidge triunfó: así logró derribar expectativas de la edad

Después de su memorable participación en el escenario de los Emmy 2022 tras ser reconocida por The White Lotus, Jennifer Coolidge tuvo otro gran momento en los Golden Globes 2023.

La estrella de la exitosa serie de HBO subió al escenario para recibir el premio a Mejor Actriz de Reparto y como era de esperarse, dio uno de los discursos más poderosos de la noche.

Coolidge dio vida a Tanya, un papel secundario en The White Lotus que terminó acaparando la atención de todos. Le tomó muchos años se reconocida por algo más que “una actriz ocasional” que “nunca obtiene protagónicos” pero a sus 61 años dejó claro que nunca es tarde.

“Son estos pequeños trabajos los que me mantuvieron en marcha (...) No, pero, quiero decir, no conocía a nadie, y era una especie de cosa que no iba a ninguna parte. Luego estaban estas personas que me darían estos lindos trabajitos y sería suficiente para pasar al siguiente. Michael Patrick King, me mantuviste en marcha durante mucho tiempo, y Reese [Witherspoon], me conseguiste en Legally Blonde. Y luego los hermanos Weiss me mantendrían en marcha porque algunos de estos serían como cinco episodios diferentes y cinco secuelas diferentes de American Pie. Lo he ordeñado hasta la muerte. Todavía voy por seis o siete, lo que quieran”.

“Yo sólo, de verdad, sólo quiero que todos sepan que tenía sueños y expectativas tan grandes como una persona más joven, pero ¿qué? Lo que pasó es que se desvanecen por la vida. Pensé que iba a ser Reina de Mónaco aunque alguien más lo hiciera. [Risas] Pero tenía estas ideas gigantes. Y luego te haces mayor y, oh, la mierda va a pasar”

“Y, Mike White, me has dado esperanza. Me has dado un nuevo comienzo. Incluso si este es el final, porque me mataste, pero incluso si este es el final, cambiaste mi vida de un millón de maneras diferentes. Mis vecinos me hablan y cosas así. Nunca me invitaron a una fiesta en mi colina, ¡y ahora todos me invitan! Yo solo, ya sabes, es para ti, Mike White”, dijo la actriz.

Jennifer Coolidge siempre fue “actriz secundaria” pero nunca ha pasado desapercibida

La actriz ha sido conocida por su personaje de Jeanine (“La mamá de Stifler”), en las películas American Pie y por dar vida a Sophie en Broke Girls. Además, tuvo escenas icónicas en Legally Blonde 1 y 2 como la estilista Paulette, así como en A Cinderella Story, junto a Hilary Duff.

Coolidge también tuvo un papel permanente en la serie de televisión Joey, de NBC, apareciendo en 37 de los 46 episodios. Asimismo actuó en un episodio de Friends y en un episodio de Sex and the City.

Quizá su exhuberante físico, gran comicidad y explosiva personalidad no fueron suficientes para ser protagonista pero para los fans siempre fue una de las favoritas, tanto que hay toda una comunidad de seguidores en redes sociales dedicados a personificarla.

En su discurso en los Golden Globes, Coolidge señaló que de joven tenía muchas expectativas en la industria sin embargo, el rumbo siempre fue cambiante y es ahora a sus 61 años que su esfuerzo ha dado sus frutos ¡y de la forma más espectacular!