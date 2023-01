Globos de Oro 2023: los looks por los que valió la pena ver esa alfombra roja

Michelle Yeoh, la futura ganadora del #GoldenGlobes ✨manifesting✨ en Armani. Amo cada detalle de esta pieza. Los detalles en los bordes son un chef kiss. Ella y esa película merecen cada nominación que tienen.



THIS IS A ‘EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE’ STAN ACCOUNT. pic.twitter.com/ec0xDohZ2s