De Zendaya a Julia Roberts: las grandes ausencias de los Golden Globes, ¿por qué no fueron?

Pese a los intentos de los Golden Globes por recuperar el prestigio, el cariño del público y de sus nominados, parece ser, que la famosa premiación aún no ha sido perdonada, pues figuras importantes de Hollywood, optaron por ausentarse de la gala.

Recordemos que esta premiación había sido acusada por discriminación, actos de corrupción y falta de profesionalismo, desatando una ola de protestas junto a una serie de declaraciones de algunos famosos, entre ellos Brendan Fraser, cuya historia con esta ceremonia de remonta a 2003, alegando que Philip Berk lo había manoseado.

Años más tarde, la polémica siguió adquiriendo fuerza, después de que Tom Cruise y Scarlett Johansson se pronunciaran e incluso devolvieran los premios que habían ganado en forma de protesta. En el caso de la actriz, incluso lanzó un comunicado pidiendo que la gente no asistiera a los premios organizados por HFPA (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood) debido a que sus acciones rozaban el acoso sexual.

Las grandes ausencias de los Golden Globes 2023

Aunque las razones son variadas respecto a cada una de las figuras que optaron por no asistir a la gala, es un hecho que la ‘gray carpet’ se sintió vacía sin estas prominentes estrellas de Hollywood. Las celebridades que brillaron por su ausencia en la 80ª entrega de los Globos de Oro 2023.

Zendaya

Sin duda una de las grandes ausencias fue Zendaya, cuyos looks siempre logran cautivar a los medios de moda especializados y al público gracias a los estilismos de Law Roach, pero fue por razones de trabajo que la actriz no pudo asistir a la premiación para recibir su primer Globo de Oro como ‘Mejor Actriz de TV - Serie Drama’

Taylor Swift

Una de las nominadas a ‘Mejor Canción Original’ por su tema ‘Carolina’, compitió contra ‘Lift Me Up’ de Rihanna y resultó ser ganadora ‘Naatu Naatu’ de Rahul Sipligunj. Taylor Swift habría comentado que su inasistencia se debía a que se estaba preparando arduamente para su próximo tour ‘The Eras Tour’.

Julia Roberts

Otra de las nominadas fue Julia Roberts como mejor actriz de serie, quien brilló por su ausencia, aun así Eddie Redmayne no perdió la oportunidad de traerla, aunque sea mencionando una historia acerca de que era su crush.

Lady Gaga

Por otro lado, Lady Gaga estaba nominada por su canción ‘Hold My Hand’, en la categoría mejor canción original de una película. A pesar de que la cantante ha sido una de las que ha dejado sin aliento gracias a sus looks, esta vez no pudimos verla deslumbrando en la alfombra de los Globos de Oro.

Cate Blanchett

Entre otras ausencias estuvo Cate Blanchett, quien agradeció su premio con un video, y es que se llevó el título como ‘Mejor Actriz de Drama’. Entre las competidoras estaba Ana de Armas y Olivia Colman.

Kevin Costner

Por otro lado, el actor se llevó el premio como mejor actor de drama gracias a ‘Yellowstone’ arrebatando el título a sus contrincantes, entre ellos Diego Luna y Bob Odenkirk.