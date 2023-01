Cuestionan nacionalidad mexicana de Salma Hayek y ella los pone en su lugar con elegante respuesta

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más famosas y exitosas, que a sus 56 años sigue cosechando logros.

La famosa siempre ha expresado su emoción y orgullo por sus raíces mexicanas, y hace unos días lo volvió a hacer, pero recibió críticas y ataques.

Y es que Salma publicó una foto de su hija Valentina con la Rosca de Reyes, una costumbre que se arraigó en los mexicanos desde hace años donde se esconde el Niño Dios.

Llaman “ridícula” a Salma Hayek por decirle “muñeco” al Niño Dios de la Rosca de Reyes

Salma Hayek escribió en la imagen de su hija con la rosca “Como todos los años Valentina siempre lista para la rosca de Reyes, y siempre se saca el muñeco. #felizdiadelosreyes 👑”, mostrando que hasta su hija sigue la tradición mexicana.

Pero, muchos se sintieron ofendidos por el hecho que le dijera “muñeco” al “Niño Dios” de la rosca y la atacaron.

“Eres mexicana y no sabes de tradiciones? Es Niño Dios”, que poco respeto a las tradiciones mexicanas”, “ya no siente amor por su país”, le dijeron algunos usuarios, cuestionando su nacionalidad mexicana.

Ante esto, Salma Hayek no se quedó callada y les respondió de la forma más elegante.

“Señora, tengo 56 años comiéndome esa rosca y encontrando panaderos en todas partes del mundo que me la proporcionen. Por supuesto que sé que ese muñeco representa al niño Dios, pero no es El Niño Dios. Es un muñeco representativo que, por cierto, una tía mía se lo tragó accidentalmente en un día como éste cuando yo era niña. ¡Que vivan las tradiciones!”, dijo la actriz.

Además, destacó que extraña los tamales hechos por su mamá. “Los tamales 🫔 los termina haciendo mi mamá por que le quedan buenísimos. Sobre todo los oaxaqueños. Y cuando digo el muñeco me refiero al muñeco representativo del niño Jesús por qué si pongo El Niño Jesús no falta quien me diga que El Niño Jesús es sagrado y que ese es un muñeco de plástico y también tienen razón Ya me antojaron los tamales de mi mami”, dijo, dejando claro nuevamente lo orgullosa que está de sus raíces.