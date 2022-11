“¿Qué dirá el esposo multimillonario?”, las candentes escenas de Salma Hayek y Channing Tatum

Salma Hayek y Channing Tatum protagonizarán la nueva película ‘Magic Mike’s Last Dance’, y ya se estrenó el tráiler que trajo consigo una gran polémica por sus candentes imágenes.

Y es que Salma Hayek tomará el lugar de Thandiwe Newton en la nueva entrega, y vivirá momentos muy apasionados con el actor estadounidense.

Así se dejó ver en el tráiler estrenado este 15 de noviembre, donde podemos ver a la actriz muy compenetrada con Channing en estas reveladoras escenas.

Sin embargo, esto causó polémica, pues muchos preguntaron qué pensará su esposo François-Henri Pinault sobre estas escenas.

Las candentes escenas de Salma Hayek y Channing Tatum en Magic Mike

En el tráiler se puede ver a Salma Hayek pasando la mano por los abdominales de Channing mientras él hace un sexy baile y se va quitando la ropa.

Incluso, juego con ella, y hasta la levanta, dejando ver la gran química que hay entre ellos, y finalmente terminan teniendo sexo.

Por lo que muchos se preguntan qué opinará su esposo, y que una mujer de su edad no debería aceptar este tipo de papeles, mostrando lo peor de la sociedad.

“Pero ¿qué dirá el esposo multimillonario?”, “pobre hombre, ya lo cambiaron por uno más joven”, “ese es su suggar daddy y este su amante”, “que escenas tan fuertes, qué pensará el pobre de Pinault”, y “una mujer de su edad ya no está para esos papeles y menos casada, que horror”, fueron algunas de las críticas en redes.

Aunque las escenas son candentes, no es la primera vez que Salma hace este tipo de escenas en películas, ya lleva años trabajando en el medio, y su esposo debe aceptarlo y apoyarla.

De hecho, si no lo hiciera ya no estarían juntos, lo que evidencia que sin duda acepta el trabajo de su esposa y no tiene problemas con eso.