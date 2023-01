Clan Trevi-Andrade: 3 famosas que estuvieron cerca de ser víctimas y cómo lograron evitarlo

La carrera de Gloria Trevi se ha visto envuelta en polémica las últimas semanas, primero por lo ocurrido a inicios de diciembre en Twitter con el comediante Chumel Torres y hace algunos días se dio a conocer una nueva demanda por corrupción de menores publicada en la versión estadounidense de la revista Rolling Stone.

Tras estas acusaciones por parte de dos víctimas, quienes revelaron tenían 13 y 15 años, cuando la cantante les propuso ser parte de la supuesta capacitación musical de Sergio Andrade, Gloria de no se limitó a contestar, pues aseguró que tomaría acciones legales en contra de aquellos que “la acusan injustamente de crímenes” que no cometió.

En un comunicado, Trevi dijo: “es muy doloroso para mi y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace de más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta”.

Famosas que pudieron ser víctimas de Clan Trevi-Andrade

A más de 20 años del caso Trevi-Andrade se vuelven a nombrar situaciones y a revivir recuerdos de aquellos famosos que pudieron caer en la red de corrupción de menores y convertirse en víctimas de Sergio Andrade.

Geraldine Bazán

La actriz Geraldine Bazán comentó durante un episodio de “Secretos de Villanas”, que al empezar en el medio muy joven, se enfrentó a un casting frente al entonces “caza talentos”, Sergio Andrade.

Ella contó que en ese tiempo, él ya trabajaba junto a Gloria Trevi y que había muy poca información sobre lo que ocurría en su supuesta academia de iniciación. Sin embargo, gracias a su madre, Rosalba Ortíz fue que pudo evitar un momento desagradable, ya que el productor le indicó estar a solas en una habitación para realizar unas pruebas.

“Me ponían a mí en un cuarto a esperar, mi mamá estaba afuera porque le dijeron que entrara la niña sola, mi mamá vio que no salía en 10 minutos, tocó, entró por mí y nos fuimos. Ya después se supo absolutamente todo”, aseguró la actriz de telenovelas.

@alexiasoir GERALDINE BAZÁN HABLA SOBRE LOS CASTINGS DE SERGIO ANDRADE (Secretos de Villanas está poniéndose cada vez más interesante 🧐) acaba de estrenarse la segunda parte del reality Secretos de Villanas: Las Vacaciones que está disponible a través de la plataforma de streaming gratuita, Canela.TV con nuevos episodios semanales. En Secretos de Villanas: Las Vacaciones las villanas Aylín Mújica, Cynthia Klitbo, Gabriela Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz están compartiendo unas vacaciones soñadas en Cabo San Lucas,conviviendo como nunca y créeme, ningún secreto estará a salvo! Queremos compartirte este avance de Secretos de Villanas: Las Vacaciones que te va a dejar con la boca abierta: En este avance podrás ver a Geraldine Bazán hablando con las villanas sobre los tiempos de casting con Sergio Andrade. 😮 #SecretosdeVillanas🔥 . . . . . . . #sergioandrade #geraldinebazan #villanas #canelatv #streaming #series ♬ original sound - Alexia Soir

Lorena Herrera

Otra de las actrices que pudo convertirse en víctima de Sergio Andrade, es Lorena Herrera quien reveló durante una entrevista con Yordi Rosado que fue la misma Gloria Trevi, quien realizó la presentación con Sergio Andrade a fin de impulsar su carrera artística.

Ademas, cuando apenas tenía 18 años, Lorena sería parte de un casting frente el representante artístico y algo que no le pareció adecuado fue cuando le confirmaron que tendría que realizar in desnudo y sumado a esto, que el lugar era un “hotelucho”, situación que no le pareció adecuada a la ex participante de “Master Chef”.

“Me iba a poner a cantar, a bailar y todo esto, y yo: ' ah, pues sí, muy bien, muy padre’, y me dice: ‘pero al final te tiene que ver sin ropa’, ahí yo brinqué ‘¿cómo, pero porqué me tiene que ver sin ropa?’”.

Sin embargo, tras no fiarse del casting, la rubia pidió a su hermano y a un amigo que la acompañaran por si las cosas se salían de control y lo que recordó fue que todo marchó bien, pero Gloria le pidió llorando que se quitara la ropa y que si ella no lo hacía, iba a perder su trabajo.

También relató que Serio Andrade se portó correctamente durante la prueba y no intentó hacer algo inapropiado. Ella accedió a hacerlo pues en esa etapa de su vida se consideraba “medio salvaje” y, al final, realizó el casting y todo siguió su rumbo.

Lucerito

La nueva demanda contra Sergio Andrade y Gloria Trevi revivió el supuesto “romance” del productor con Lucero y es que la actriz y cantante, estuvo a punto de caer en las manos de esta red de corrupción de menores.

Sin embargo, fue gracias a la sobreprotección de su madre que la niña de 13 años pudo alejarse y dar fin a ese polémico “romance” que muchos todavía recuerdan, debido a que le parecía un “hombre encantador” y quien le duplicaba la edad.

Lucero León, la progenitora de “Lucerito” se dio cuenta de que eran muy cercanos y le puso fin a esta situación, pero no contaban que el productor se iba a encaprichar con ella a tal grado de enviarle chocolates y flores.

Andrade fue una de las mentes detrás de un programa para encontrar a la doble de “Chispita”, un personaje que había protagonizado Lucero y fue entonces cuando dio con Gloria Trevi.