‘Ginny y Georgia’ rindió homenaje a estos íconos pop en sus looks y ya tenemos un favorito

Desde el 5 de enero, ‘Ginny y Georgia’ regresó a Netflix con su segunda temporada tras dos años de ausentarse, razón por la que medios han puesto en duda si, luego de una espera tan larga, la producción seguiría manteniéndose en el gusto del público.

La primera temporada, que cuenta la historia de esta madre e hija y sus alocadas vivencias, se estrenó el 24 de febrero de 2021, adentrándonos en la vida de Georgia, una madre soltera que se muda junto a sus hijos Georgia y Austin a una pequeña y colorida localidad de Nueva Inglaterra para rehacer su vida, lo que no saben es que se encontrarán con varias piedras en su camino.

Recordemos que la primera temporada terminó cuando Georgia descubrió algunos secretos del pasado de su madre, mismos que las perseguirán en su propósito por rehacer su vida después de haberse mantenido huyendo por varios años.

La historia que recordó a la entrañable serie ‘Gilmore Girls’ por contar la historia de una madre y su hija, tan solo a un mes de su estreno consiguió un total de 52 millones de espectadores. A pesar de su popularidad, tuvo un polémico resbalo con un chiste (“¿Qué te importa? Pasas por los hombres más rápido que Taylor Swift”) que hicieron sobre Taylor Swift que la propia cantante tachó como sexista.

La inspiración detrás de los looks de Ginny y Georgia

Esta serie fue tan querida por su historia que no se podían quedar atrás sus looks, donde en la mayoría se usaron marcas de alta costura y otras más accesibles, lo tenía todo y era perfecta para replicar algunos de los conjuntos que se muestran en pantalla.

Cada una con su propio estilo, Georgia, una madre chic que lucía prendas de Valentino, Armani, Hugo Boss, Swarovski, Chloé entre otras. Mientras tanto, Ginny, usaba prendas para un look mucho más casual y urbano como Converse, Vans, Levi’s, Abercrombie and Fitch, Hollister para dar ese toque de estilo preppy.

En una entrevista publicada por el propio blog de Netflix, platicaron con Bernadette Croft, la encargada del diseño de vestuario de la serie, quien de hecho mencionó que algunos de los looks habían sido inspirados en otros íconos de las películas y la moda.

Un guiño a los hits de Britney Spears

Britney Spears, la princesa del pop, también tuvo su momento y fue más que evidente en la serie, se pudo ver en la pantalla a los personajes en una fiesta de disfraces, utilizar looks que aparecieron en los videos de la cantante como ‘Toxic’, ‘Baby One More Time’ y ‘Oops I Did It Again’

La aparición de nuestra abogada favorita Elle Woods

Un vestido rosa y una aparición triunfal, Bernadette Croft, se inspiró en la icónica Elle Woods de ‘Legalmente Rubia’ para el papel de Georgia, homenajeando el trabajo de Sophie De Rakoff.

Un homenaje de ‘Mujer Bonita’

Georgia lo vuelve a hacer y la diseñadora de vestuario contó que buscaron recrear los looks de la entrañable película protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts, inspirada en el trabajo de Marilyn Vance.

Un trabajo inspirado en ‘Chicago’

Para el disfraz ‘Sing Sing’ de Max, Croft se inspiró en el trabajo de Colleen Atwood, para ‘Chicago’. Comentó que lo único que hizo fue ampliar la paleta de colores y agregar toques neón.