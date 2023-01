Aunque tienen 12 años divorciados, Adamari López “no supera a Luis Fonsi” y estas son las pruebas

Adamari López y las señales que evidencian que “aún no supera a Luis Fonsi” Instagram @hoydia / @adamarilopez

Adamari López es una de las celebridades más exitosas y queridas que ha demostrado su fortaleza, convirtiéndose en inspiración para muchas mujeres.

La actriz y conductora superó el cáncer de mama y sobrevivió a una terrible influenza que casi la lleva a la muerte, además de superar dos rupturas amorosas muy dolorosas.

Una con Luis Fonsi, con quien se casó en el 2006 y se separó en el 2010, y otra recientemente de Toni Costa, el padre de su hija Alaïa.

Te recomendamos: Luis Fonsi confiesa qué canciones ha dedicado y Adamari López reaccionó: ¿le dedicó una a ella?

Aunque su separación de Toni es reciente, solo tiene dos años, y ha sido muy difícil para ella por su hija, parece que al que aún no supera por completo es a Luis Fonsi.

Y es que en el programa Hoy Día la famosa ha tenido algunas reacciones y gestos sobre el cantante que demostraría que aún está enamorada, o al menos así lo aseguran los fans.

Los gestos de Adamari López que evidencian que aún sigue enamorada de Luis Fonsi

Recientemente, en el programa Hoy Día, conducido por Adamari López hubo un debate sobre las canciones que Luis Fonsi ha dedicado, pues el cantante publicó un video hablando de ello.

En este momento a la puertorriqueña le brillaron los ojos como nunca y se le veía una cara de amor, e incluso cantó el tema No me doy por vencido, que según aseguran, se la dedicó a Adamari cuando tenía cáncer.

La puertorriqueña también dejó en evidencia su amor por Luis Fonsi cuando se reveló que el cantante recibió 50 millones de dólares por el derecho de su catálogo musical.

Ante esto, Adamari se mostró feliz por él y se arrepintió de no estar casada con él. “Ha trabajado toda la vida por eso y me parece muy bien. Ay qué pena que no fue en mi año”, dijo la conductora.

También en el 2021, justo unos meses después de terminar su relación con Toni, Adamari habló sobre su divorcio de Luis Fonsi, y se conmovió hasta las lágrimas, mostrando lo mucho que le había dolido.

Te recomendamos: Adamari López brilla a sus 51: looks con los que calla a quienes le dicen “vieja”

“Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara”, dijo Adamari entre lágrimas.

Además, en noviembre del año pasado le reconoció al cantante que estuvo en su vida cuando más lo necesitó, cuando atravesaba el cáncer.

“Fonsi estuvo en un momento importante y me ayudó a superar una etapa difícil de mi vida y eso se lo agradeceré toda la vida, así que en ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco infinitamente” , dijo la conductora.

Ahora que está soltera puede que le entre la melancolía por Luis Fonsi, quien fue el gran amor de su vida, y aunque no lo reconozca, estas acciones son evidentes.