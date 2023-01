Danna Ponce retira demanda contra Coco Levy: la razón afecta a todas las mujeres

A mediados de 2022, la actriz Danna Ponce señaló públicamente al productor Jorge “Coco” Levy por presunto abuso sexual y acoso. Fue a través de un video que la actriz reveló que el hijo de Talina Fernández habría abusado sexualmente de ella en las oficinas de Videocine, ubicadas en Coyoacán.

Según relató, en una ocasión ella estaba frente a Levy cuando este se desabrochó el cinturón para luego bajarse el zipper del pantalón, mientras estaba sentado con las piernas abiertas.

Esta situación generó gran controversia no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por tratarse de una figura conocida en el entretenimiento y con relación directa con una de las presentadoras más importantes de México. Además de que Danna no fue la única que denunció y otras actrices como Regina Blandón mostraron su apoyo.

En su momento, Levy se defendió de Danna diciendo: “Ayer una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por destruir la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable”, subrayó Levy en su video.

Ahora trascendió que Ponce perdonó a Coco Levy a cambio de que una reparación del daño, asegurando que “la Ley no está lista para proteger” a las mujeres.

El acuerdo con la contraparte se llevó a cabo ante un juez de control de la Ciudad de México con los abogados de Coco Levy y Danna Ponce.

Esto por supuesto hizo estallar las críticas contra la actriz, señalando que “sólo quería dinero” o que “todo era un teatro”. Danna no hizo dio detalles en sus declaraciones frente a la prensa sobre cuánto dinero tendrá que pagar el productor, además de que la información del acuerdo es confidencial.

Edgar Adaya, abogado de la actriz aseveró que ella ya estaba “muy desgastada” con el asunto por lo que la mejor decisión era terminar a través del otorgamiento del perdón y la reparación de los daños.

Para evitar que se tergiversara la información, Danna compartió un video en su cuenta de Instagram expresando su sentir a lo largo del proceso de la demanda.

“La ley no está lista para protegernos. No tiene leyes que hagan que nuestra voz valga algo, que nos digan ‘yo te creo’. No existe (...) A grandes rasgos yo decidí terminar con esto y perdonar. Quise iniciar el año con la palabra perdón porque según yo tenía muchas cosas trabajadas y digeridas pero en realidad no y seguía muy enojada (...) por seguir pasando con estas personas que abusan de puestos de trabajo. No tengo permitido hablar mucho de lo que pasó pero a grandes rasgos yo decidí terminar con esto”.

— Danna Ponce