“Le tenía que mandar una foto desnuda”: Actrices denuncian por acoso sexual a Coco Levy y su madre reacciona

Un nuevo caso de abuso empaña la industria del espectáculo luego de que el productor Jorge “Coco” Levy, fuera denunciado por Danna Ponce, quien lo acusa de acoso sexual y por si fuera poco, otra actriz se ha sumado a su acusación, empeorando el panorama del hijo de Talina Fernández.

Ponce asegura que el productor abuso de ella y la acuso en reiteradas oportunidades mientras ella buscaba oportunidades laborales.

Aunque Levy usó sus redes sociales para negar las acusaciones en su contra, María Bobadilla Olvera, comprometió aún más su situación al contar la grotesca experiencia que vivió con el también actor.

“Soy Coco Levy y como saben, quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi mamá [Talina Fernández] y como yo he educado a mis hijas. Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida (…)Al público les comparto que voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre la calumnia”, aseguró.

Los pedidos de Coco Levy a las actrices que lo denuncian de acoso sexual

“Me senté y lo único que el señor podía decir es: ‘Eres una demonia, eres una demonia’, lo cual yo no entendía. (...) Corte a: él me estaba dando consejos de cómo llegar lejos en esta carrera y de qué tenía que hacer para lograr mis metas como actriz (...) Este señor continúa con sus consejos y todo lo ejemplificaba, llevándolo a un abuso, como son las cosas. (El ejemplo) era como: ‘Si un director te pide que te fajonees con tu pareja’, incluso se paró al lado de mí y me jaló como para que él fuera mi pareja y quería que yo ejemplificara el fajoneo con él”, contó Ponce lo que vivió con Levy en una de sus reuniones.

Por su parte, Bobadilla se unió a Ponce demostrándole su respaldo y confirmando desde su posición los abusos del productor, pues a ella le había solicitado fotos desnuda para poder realizar las pruebas necesarias para pretender entrar a un proyecto.

“Yo te creo Danna. A mí Coco Levy me pidió fotos desnuda para permitirme la entrada a los castings en una reunión formal en Videocine @videocine. No volví a pisar el lugar porque me dijo que la única manera era ‘irlo a ver seguido’ aunque y me lo repitió varias veces… ‘él amaba a su esposa’”, relató.

María Bobadilla contó su historia con Coco Levy. Foto: Instagram

Incluso se atrevió a calificar al hermano de Mariana Levy de “sociópata” por su comportamiento.

“Es un acosador sociópata. Me tuvo 2 horas explicándome porque si yo quería entrar ‘al infierno’, como se refiere a la industria del cine en México, le tenía que mandar una foto desnuda y me enseñó de todas las actrices y actores que se las habían mandado. Las tenía ahí guardadas y me las mostró”, agregó.

Talina Fernández y su postura ante las acusaciones sobre su hijo

Lejos de salir a defender a capa y espada a su hijo, Talina decidió no dar su opinión al respecto y mantenerse al margen de la situación, durante una entrevista para el programa Venga la Alegría.

“No tengo nada que decir, no tengo comentarios”, expresó.