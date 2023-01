¿Carrie Bradshaw mexicana? Comparan a Geraldine Bazán con el personaje por sus últimos looks

Geraldine Bazán es una de las actrices que demuestra que el paso de los años no es un motivo para dejar de lucir prendas a la moda y mucho menos, para dejar atrás una silueta despampanante. A sus casi 40 años luce igual o mejor que hace algunos años atrás.

Pese a que hace algunos años enfrentó la infidelidad de Gabriel Soto, quien inició un romance polémico con la también actriz, Irina Baeva, esto no fue un motivo para decaer, sino todo lo contrario, demostrar que estaba en su mejor momento.

La actriz le dio la bienvenida al 2023 tras despedir un 2022 llenó de éxitos en cuanto a lo personal y lo profesional y se ha llenado de elogios en sus redes sociales por su gran estilo.

Geraldine Bazán y los looks por los que la comparan con Carrie Bradshaw

Bazán inició en el mundo de la actuación desde muy joven y ahora ha mostrado su faceta como diseñadora y experta en moda, al sorprender con looks de ensueño y acordes a las nuevas tendencias, al punto de ser comparada con Carrie Bradshaw, personaje principal de la icónica serie “Sex and the City”.

Recordemos que Carrie da lecciones de moda y estilo en cada uno de los episodios con cada uno de sus atuendos que se convertían en tendencias rápidamente.

A través de sus redes sociales, Geraldine ha presumido outfits que van desde elegantes vestidos, sastreros, modernos, casuales y playeros. Cada uno de ellos la hace brillar como nunca y explotar su gran belleza.

“Que belleza de mujer”, “Amamos tus outfits”, “Es la Carrie Bradshaw mexicana, amo cada uno de sus looks”, “Bella y muy elegante”, “Elegancia, clase, distinción y una belleza única, simplemente perfecta”, “La perfección hecha mujer sin palabras ante tanta belleza”, “Que fashion”, comentan en sus postales.