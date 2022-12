“La vida le depara lo mejor”: Geraldine Bazán brilla lejos de la polémica de Gabriel Soto

Geraldine Bazán sin duda está viviendo uno de los mejores momentos y su sonrisa y brillo en los ojos son prueba de ello.

Mientras las especulaciones sobre la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto son cada vez más fuertes, la actriz ha dejado claro que es totalmente ajena a las polémica de su ex y que está mejor sin siquiera mencionarlo.

En medio del caos que pueden estar viviendo Soto y Baeva, Geraldine deslumbró con una serie de fotografías en los que luce espectacular.

“Almost there!!!Estamos a 5,4,3,2,1…Helloooo 2023!!”, se lee en la descripción de la publicación.

La actriz está disfrutando de los últimos días de diciembre y aprovechó para tener una sesión de fotos en la playa. En las imágenes lleva un vestido cut out que enmarcó su esbelta figura. Por supuesto sus seguidores la llenaron de halagos y buenos deseos, destacando que “la vida le depara lo mejor” por su buena actitud y por estar alejada de escándalos.

“A esta bella mujer le va bien en la vida, porque es buen ser humano, buena Madre e hija. La vida le tiene cosas bellas”. “Hermosa bella más empoderada que nunca le quedó muy bien el divorcio, esta más fresca libre y más bonita”. “Lo que perdió Gabriel, una mujer inteligente, bella, trabajadora, fuerte. Y estás más hermosa que nunca”. “Saliste triunfadora a pesar de lo que tuviste que vivir, la vida te ha premiado por ser un gran ser humano, madre , hija , hermana, amiga, esposa y muy profesional”. “Eres una mujer admirable @geraldinebazan Dios te conceda todos los anhelos de tu corazón”, se lee.

En otra sesión de fotos, la actriz también sorprendió con su belleza natural ya que posó sin una gota de maquillaje y con un diminuto bikini que destacó sus curvas.

“Al natural. El mejor estado es la imperfección…Todos somos imperfectos, claro intentamos mostrar siempre nuestra mejor versión y estas fotos me parece muestran la mía…Sin mucho maquillaje, despeinada sin luces o retoque en las fotos. Es lo que hay y me gusto”, escrivió Bazán.

Aunque hace unas semanas Geraldine reveló que sus hijas pasarían Navidad con Gabriel Soto, no perdió la oportunidad de tomar unas merecidas vacaciones en el crucero Wonder of the Seas, donde se dejó ver más feliz que nunca.

Antes de la Navidad, la actriz compartió con sus hijas momentos mágicos en una de las atracciones de temporada en la Ciudad de México.

Desde su ruptura con Soto, Geraldine ha sido cuestionada constantemente sobre lo sucedido y ahora que este presuntamente dejó a Baeva por Sara Corrales, el acecho de la prensa se ha reforzado.

Geraldine ha sido firme con no mencionar nada de él sin embargo, sabe que debe mantenerse diplomática porque es el padre de sus hijas.

En días recientes y tras un largo tiempo sin dar señales de su relación, Irina Baeva sorprendió a todos con una fotografía en la que se ve acomodándole el cuello de la camisa a Soto en Navidad. De inmediato internautas señalaron que “sólo están fingiendo” y que “ya confirmen” su separación.