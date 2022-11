Geraldine Bazán cambia de look y prueba que su ruptura la liberó de un gran peso

Mientras las especulaciones sobre la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto continúan invadiendo las redes sociales, Geraldine Bazán ha vuelto a dar de qué hablar por las cosas buenas que está viviendo.

La actriz sorprendió recientemente con un cambio de look, con el que dejó claro que está enfocada en su bienestar y alejada por completo de los escándalos de su ex.

A través de su cuenta de Instagram, Geraldine reveló que decidió darle un giro a su cabello para finalizar el año renovada.

En la fotografía que compartió se puede ver que optó por un corte de cabello que consistió en capas pequeñas para dar volúmen y forma a sus ondas naturales. Asimismo se despidió de su larga cabellera para dejarla a los hombros, algo que sin duda le favorece bastante.

Al preguntarle a sus seguidores su opinión respecto al cambio, inundaron la publicación con halagos.

“Wowowowo Wowowowo hechizas con tu hermosura y belleza natural”. “Precioso te queda así”. “Empoderada, inteligente, Bella, sensual, Madre Ejemplar= Geraldine”. “La que es linda es linda”. “te miras aún más jóven como hermana de Elissa”. “Ese look te viene muy bien!! buena forma de terminar el año!!”. “Nada que ver Irina no te llega ni a los talones”. “Belleza de muejr en todos los sentidos”, se lee.

Hace unos días, la actriz fue cuestionada sobre la situación de Gabriel Soto e Irina Baeva y como siempre dejó claro que no es un tema que le interese ni le incumba.

“Yo no sé nada chicos” comentó la actriz y agregó que es un tema que no tiene nada que ver con ella. “Estamos aquí para hablar de algo bien positivo y bonito, entonces creo que no tiene caso que hable, porque aparte no me compete y no tengo nada que decir”, dijo.

En ese momento, Geraldine estaba en una gala en la que se reconoció a 19 mujeres que han destacado en distintas ramas profesionales y ella se llevó una de las estatuillas.

Sin importar que siempre la abordan con algo de Gabriel Soto, ella responde con elegancia y es con sus triunfos que demuestra que se liberó del peso de una relación que no le hacía bien.

Geraldine sabe mejor que nadie que el amor de verdad no se persigue ni se mendiga. Cuando algo se acaba, es mejor dejar que siga su rumbo para entonces poder avanzar.

Ella merece ser feliz, estar con alguien que le recuerde todos los días lo increíble que es. A veces el camino para encontrar esa felicidad implica estar soltera pero Geraldine no está sola pues tiene a sus hijas a quienes llama sus fieles mosqueteras pero sobretodo ha aprendido a ser plena persiguiendo sus sueños. Cuando te liberas de ese peso que no tenjaba avanzar, todas las puertas se abren para recibir lo bueno que mereces.