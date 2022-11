Geraldine Bazán nos enseñó que dejar el pasado atrás es lo mejor: ya no menciona a Gabriel Soto

Geraldine Bazán no solo ha ganado gran fama por su impresionante talento para la actuación, sino que se ha convertido en un ejemplo a seguir para miles de fanáticos debido a la forma como ha enfrentado sus dificultades.

La famosa actriz enfrentó uno de los momentos más duros de su vida cuando se separó del también actor Gabriel Soto, con quien había mantenido un matrimonio con dos hijas.

Todos los rumores apuntaban a que la actriz había sufrido una infidelidad de parte de su esposo con la también famosa, Irina Baeva.

Cuando estallaron los rumores, Geraldine había decidido abrir su corazón con todos los fanáticos y sincerarse con respecto a todo lo que estaba ocurriendo y las terribles experiencias que se encontraba atravesando.

Sin embargo, con el pasar de los años, la famosa ha sanado su corazón y se ha enfocado en las cosas más importantes para ella.

De esta manera, no ha vuelto a hablar sobre su exesposo o su nueva pareja, ya que considera que no forma parte de su vida en ningún sentido.

Pese a esto, los medios de comunicación y reporteros no dejan de cuestionarle sobre su opinión respecto a Soto y Baeva.

Frente a estas insistentes preguntas, la actriz ha sabido cómo responder con elegancia y aquí te mostraeremos algunos ejemplos.

Geraldine Bazán se ha convertido en un ejemplo a seguir

En una ocasión, la famosa fue cuestionada sobre si volvería con Gabriel Soto y no dudó en responder con un rotundo “no”, lo cual fue una razón para que sus fans la aplaudieran, ya que no dio rodeos ni explicaciones.

Esta no fue la única vez que la actriz actuó de una manera acertada ante los medios, ya que en otra recientemente, los reporteros le pidieron su opinión sobre la posible ruptura de Soto y Baeva.

“La verdad es que no sé, no es algo que, ahora sí, ni me importa ni me incumbe”, fue la contundente respuesta de la famosa.