Geraldine Bazán jamás volvería con Gabriel Soto: así la importancia de saber cerrar ciclos

En medio de las especulaciones de ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto, Geraldine Bazán ha vuelto a ser cuestionada sobre si volvería con el actor.

Durante una gala en la que se reconoció a 19 mujeres que han destacado en distintas ramas profesionales, entre ellas Geraldine, la prensa la abordó para cuestionarla sobre dichos rumores.

“Yo no sé nada chicos” comentó la actriz y agregó que es un tema que no tiene nada que ver con ella. “Estamos aquí para hablar de algo bien positivo y bonito, entonces creo que no tiene caso que hable, porque aparte no me compete y no tengo nada que decir”, dijo.

Sin importar que Bazán fue muy contundente respecto a no ser cuestionada sobre temas ajenos al evento o su carrera, las preguntas sobre Gabriel Soto continuaron.

La actriz respondió que siempre habrá una cordialidad con él por ser el padre de sus hijas sin embargo jamás regresaría con él.

Geraldine cerró explicando que este año sus hijas pasarán la Navidad con Soto y Año Nuevo con ella, con lo cual dejó claro que pese a la distancia entre ambos, sí hay acuerdos por el bien de todos.

La actriz ha estado en medio de especulaciones sobre un supuesto nuevo galán pero no afirmó ni desmintió una relación. “Siempre (estoy abierta al amor) ... No, no, no (no conquisté un español). Me encanta alborotar al gallinero… Es que a veces el amor no se puede ocultar, muchas gracias”, expresó.

Cerrar ciclos para seguir avanzando y ser feliz

Cuando algo se acaba, es inevitable cuestionarte por qué terminó o qué pudiste hacer diferente para que continuara. Cuando anunció su divorcio, Geraldine dejó ver lo mucho que le dolió pero también que no estaba dispuesta a quedarse estancada en ese trago amargo.

Nada es eterno y cuando algo no es para ti, es mejor aprender a soltar. Para Geraldine su prioridad ha sido su propio bienestar para entonces garantizar el de sus hijas y viceversa.

No vale la pena estancarse en un amor del pasado que no pudo ser ni tampoco quedarte en donde te hicieron sentir que lo mereces algo mejor. No vale la pena regresar a donde brotaron más lágrimas que risas. Aprender a cerrar ciclos es clave para poder avanzar y encontrar la felicidad que mereces.

Lo desconocido siempre será aterrador pero es importante atreverte a dar ese paso.

El tiempo trae consigo valiosas lecciones que eventualmente aplicas para construir algo nuevo. La forma de terminar con el dolor y el miedo a lo desconocido es analizando detenidamente lo que sucedió y lo que realmente queremos.

Hoy Geraldine brilla por cuenta propia y no necesita traer a la conversación ningún amor del pasado ni los momentos difíciles que atravesó.

Tras casi cuatro años alejada de la televisión, la actriz tuvo un triunfal regreso con la segunda temporada de “Corona de Lágrimas”, en donde comparte créditos con Victoria Ruffo, Maribel Guardia y con nada más y nada menos que con su hija Miranda, quien ha tenido pequeñas participaciones.