Geraldine Bazán vive su mejor momento lejos de los escándalos de su ex

Irina Baeva y Gabriel Soto han estado en el ojo del huracán luego de que se desataran rumores de un distanciamiento. Y es que mientras algunos piensan que el amor simplemente se terminó, otros aseguran que Baeva le habría sido infiel a Soto ya que ha aparecido en algunas fotografías junto a un misterioso galán.

Gabriel Soto fue el primero en romper el silencio al afirmar que si han estado separados es porque cada uno ha estado enfocado en sus propios proyectos pero que eso no significa que hayan terminado su relación.

“No para nada, lo que pasa es que Irina ha estado de viaje, y bueno, yo he estado inundado con las grabaciones”, dijo en declaraciones retomadas por el programa “Despierta América”.

Asimismo negó los señalamiento de infidelidad y aseguró que los planes de boda siguen en pie, pese a que también se había hablado de una cancelación.

“Ya sabemos todos los chismes que salen siempre. Los planes de boda también continúan. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela y qué pasa con su familia, pero todo bien”, dijo.

Por su parte, Irina Baeva fue abordada en un aeropuerto por los medios de comunicación y reiteró lo dicho por Gabriel Soto sobre su relación.

“Aquí estoy, de mi viva voz, pueden tener por seguro créanos todo está bien, estamos okay, seguimos con los planes, todo perfecto”, dijo a las cámaras de Venga la Alegría.

En medio de los dimes y diretes, el nombre de Geraldine Bazan ha vuelto a aparecer pues siempre ha sido cuestionada sobre la posibilidad de ruptura entre Soto y Baeva.

Mucho se dijo que Bazán estaba feliz de la posible ruptura entre ambos ya que reaccionó con un “like” a una de las publicaciones que hablaban de ello. Sin embargo, ella nunca se ha pronunciado al respecto pues está muy enfocada en sus proyectos y vida al lado de sus hijas.

La actriz está muy ocupada con las grabaciones de “Corona de lágrimas”.

Tras casi cuatro años alejada de la televisión, Geraldine Bazán tuvo un triunfal regreso con la segunda temporada de “Corona de Lágrimas”, la cual se ubica una década después de la emisión original. La actriz comparte créditos con Victoria Ruffo, Maribel Guardia y con nada más y nada menos que con su hija Miranda, quien ha tenido pequeñas participaciones.

Además se ha enfocado en cuidar de su cuerpo y salud mental

La actriz siempre se ha caracterizado por llevar un estlo de vida saludable. En sus redes sociales es común que comparta sus rutinas de ejercicio así como comidas saludables. Por supuesto todo esto se ve reflejado en su delineada figura, además de que tiene una piel radiante.

Sus hijas son su prioridad

Geraldine Bazán siempre hace espacios para estar con sus hijas Elissa y Miranda, a quienes siempre lleva de viaje o a eventos divertidos. A principios de septiembre, la actriz habló sobre su faceta como mamá y cómo se dedica de tiempo completo a ellas. “Cinco de la mañana suena el despertador, despertarlas y bueno, las dos ya son grandes, ya se visten solas, entonces estar ahí con ellas, si quieren desayunan y bueno, mandarlas a la escuela y yo venir a trabajar”, dijo a Hoy.

Geraldine también prioriza su salud emocional

Bazán también habló en esa entrevista de cómo ha aprendido a superar el mal trago que significó el escándalo con Gabriel Soto. “Siempre he dicho que la terapia ocupacional es la que más me ayuda a mí en cualquier situación, me gusta mucho trabajar y me enfoco mucho en las cosas que me hacen bien, que me motivan, obviamente en mi familia, en mis hijas, no he tenido que llegar a tomar algún tipo de medicación, porque la verdad creo que también es cuestión de personalidad y de cómo afrontas ciertas cosas y cómo vas en el camino de la vida sanando”.