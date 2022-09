Geraldine Bazán al descubierto: le “gusta” la supuesta crisis de Gabriel Soto e Irina Baeva

La actriz mexicana Geraldine Bazán nuevamente vuelve a estar en los tabloides rosas. Resulta que protagoniza otra vez un rumor entorno a su vida sentimental. Esta vez, Alejandro Nones no es el protagonista, sino su colega y exesposo Gabriel Soto.

La intérprete de Olga, en Corona de lágrimas, le dio “Me gusta” a una publicación en la que se indicaba que Soto y la actriz rusa están atravesando una crisis amorosa, luego de cuatro años de noviazgo. La pareja ha pospuesto en varias ocasiones la boda que harían este año y han, evitado a toda costa, hablar sobre el tema, lo que ha desato la especulación de su inminente separación.

La publicación fue hecha en la cuenta de Instagram del programa Chime ni like, y fueron precisamente los conductores del espacio televisivo que dieron a conocer el curioso dato: “Geraldine Bazán le puso ‘like’ a una publicación de nosotros que habla de Irina Baeva con un actor de Hollywood. Yo piqué y me salió la cuenta oficial de Geraldine, que sigue a ‘Chisme no like’, no me sigue a mí”, señaló la moderadora.

¿Fue apropósito o accidental? Eso se desconoce, pero lo que sí es cierto es que le agrada mucho que la pareja de su exesposo y padre de sus dos hijas esté presuntamente saliendo con otro actor en Nueva York, donde está Irina haciendo un curso de actuación.

Pese a los fuertes comentarios del final de la relación, este jueves 22 de septiembre, aparecieron juntos nuevamente en un video y foto que publicó la propia Irina. Sin embargo, no había muestras de cariño, el lenguaje corporal entre ambos dejó mucho que pensar y reafirmar lo que se viene especulando.

Una relación afable

Recientemente el actor se pronunció sobre la relación que sostiene con Bazán: “Es una relación cordial, respetuosa, afable para que las niñas estén bien (…) Ya ha pasado muchísimo tiempo (de su separación) y siempre lo he dicho: Mientras su mamá está bien, mis hijas van a estar binen, y mis hijas van a ser la prioridad para todos: su mamá, para mí y para la familia”.

Geraldine estuvo casada con Soto por 10 años, pero la relación se terminó precisamente porque el actor le fue infiel con la también modelo de ascendencia rusa. Desde que se separó de Gabriel, en 2017, no se la visto en plan de amor con otra persona.

Sin embargo, durante este año se le ha vinculado en más de una oportunidad con su compañero de elenco Alejandro Nones, pero ella lo ha desmentido en varias oportunidades, pese a que siempre se les ve en citas románticas o en situaciones que solo una pareja enamorada puede hacer.

Por ahora, la estrella le dio “me gusta” para sacar esa espinita que tenía clavada por la infidelidad.