Rihanna y Evaluna comienzan el 2023 con éxitos: prueban que la maternidad no debe destruir tus sueños

Rihanna y Evaluna comienzan el año con éxitos: prueban que la maternidad no debe destruir tus sueños Instagram @evaluna / @badgalriri

Rihanna y Evaluna son dos grandes cantantes que este 2022 se convirtieron en madres por primera vez y están disfrutando esta etapa al máximo.

Sin embargo, no han dejado de trabajar en sus carreras y han dado grandes lecciones de empoderamiento a todas las madres, demostrando que tu carrera profesional no debe terminar al ser mamá.

Es cierto que tienen dinero y quizás contratan a quienes le ayuden con sus hijos, pero eso no les resta valentía, pues muchas mujeres creen que su vida profesional ya no existirá y no es así.

Nunca debes dejar que la maternidad te impide lograr tus sueños profesionales, y estas famosas enseñan cómo hacerlo.

Rihanna y Evaluna enseñan a no dejar tus sueños profesionales de lado por la maternidad

Ser mamá es lo más hermoso del mundo, y Rihanna y Evaluna lo están disfrutando, pero aún así están trabajando en sus carreras profesionales.

Rihanna este año regresó a la música, con su tema Lift Me Up, que formó parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever , y además realizó su desfile anual de su marca de lencería Savage X Fenty.

Pero, ahí no quedará todo, pues en el 2023 se espera que la famosa estrene su disco R9, el más esperado, pues el último fue Anti, en el 2016.

Además, actuará en el medio tiempo del Super Bowl, este año, uno de los eventos más famosos, donde seguro dejará huella.

Por su parte, Evaluna ha combinado a la perfección la maternidad con su carrera musical, pues a solo meses de dar a luz, ya estaba en los escenarios cantando con Camilo.

También estrenó su reality show en Disney Plus, Los Montaner, y trabaja con la marca de belleza Cyzone, demostrando que las madres pueden trabajar y triunfar.

Evaluna también se ha desempeñado como directora de los videos musicales de su esposo , siguiendo los pasos de su madre, y haciendo todo esto mientras cuidaba a su hija.

Este 2023 se espera que siga de gira y conciertos con su esposo Camilo, y seguro tendrá muchos proyectos más, quizás un nuevo tema, con el que seguirá creciendo como profesional.