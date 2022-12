Los secretos de Adamari López para verse de 30: sus canas son “destellos de luz”

Adamari López sin duda se ha convertido en la inspiración del año por su espectacular transformación. Y es que más allá de haber bajado de peso o reducido medidas, ella ha demostrado que todo cambio es posible con esfuerzo y dedicación.

La conductora ha dado grandes lecciones de amor propio y cómo este es la clave para verte y sentirte mejor. Sin duda, el cuidarse por dentro y verse con amor frente al espejo ha hecho que Adamari aparente menos edad.

Eso sí, ella nunca ha ocultado que ha recurrido a tratamientos de belleza para mejorar su aspecto, con lo que a su vez ha motivado a sus seguidoras.

Recientemente la conductora de Hoy Día mostró a través de sus historias de Instagram que una de las claves para verse fresca es retocar sus canas como como les llama “destellos de luz”.

Para Adamari siempre ha sido importante darle color a su cabello sin embargo, lejos de ser renuente a sus canas, ha encontrado que llamarlas de esa forma elimina la negatividad que la sociedad ha impuesto en torno a éstas.

“Día de retoque de destellos de luz que me salen con bastante frecuencia”, dice en su video.

“Destellos de luz, ahora ya se q así diré jijijij”. “Destellos de luz, con mucho estilo....”. “yo tengo muchos destellos de luz ,jijii también me los retoco ante muerta que sencilla jajaja”. “Yo también necesito retocarme los destellos de luz jajaja”. “jaja buenísimo ya se como decirlo destellos de luz”. “ya nunca mas dire mis canas .. si no mis destellos de luz”, escribieron sus seguidoras.

Adamari siempre ha buscado inspirar a sus seguidoras a dejas de ver sus “imperfecciones” como imperfecciones.

No es extraño que tu cabello cambie a medida que envejeces, no importa el color o tipo que hayas tenido de niña. Tu cuerpo tiene folículos pilosos, que son pequeños sacos que recubren las células de la piel. Los folículos pilosos tienen células pigmentarias conocidas como melanina. Estas células le dan a tu cabello su color.

Pero con el tiempo, los folículos pilosos pueden perder pigmento, lo que resulta en el cabello blanco. Muchas mujeres optan por abrazar sus cambios de color de pelo pero teñir tu cabello es una opción si no estás lista para ver tu cabeza tornarse blanca o gris.

En una era en la que se nos dice que debemos abrazar toda nuestra naturalidad debemos entender que también está bien invertir en arreglarnos, en mejorar y en cambiar nuestra imagen, siempre por elección propia, de la mano de expertos y a sabiendas de que somos bellas en todas nuestras formas.

Lo que sea que elijas, recuerda no obsesionarte con ello. Las canas pueden aparecer por muchas razones pero a cierta edad son inevitables. En vez de torturarte, aprende a abrazarlas y a verlas como ese camino que has recorrido. Las canas no te definen, no te restan valor pero si las ves con amor, ¡puedes hacer que luzcan muy interesantes! Si no fuera así, ¿por qué ha estado en tendencia teñirse el cabello platinado? Siempre hay una opción para todas, sólo recuerda siempre lo hermosa que eres con todo y esos «destellos de sabiduría».