Adamari López y más famosas que prefieren no dejarse las canas y eso también está bien

Aunque ya hemos normalizado la presencia de las canas y las aceptamos sin complejos, hay otras famosas que nos recuerdan que también está bien no amarlas.

No hay que obligarnos a lucirlas si no son de nuestra preferencia, porque aunque comprendemos que no somos menos guapas por ellas ni hay que cubrirlas a toda costa, no hay nada de malo en buscar un look distinto y uniforme.

Famosas a las que no le gustan sus canas y por eso no deben ser criticadas

Adamari López

Hace poco la boricua confesó en sus redes sociales que la parte que menos le agrada de su cuerpo, son las canas. De hecho, en cuanto empiezan a salir va al salón de belleza, ya que no le agrada el efecto que generan en la raíz del cabello.

“No me dejan vivir porque ellas quieren salir, más de lo que a mí me gustaría, y se apoderan de la parte de enfrente de mi cabeza”, confesó.

“Yo no sé ustedes, pero a mí me molestan bastante porque cada vez se apoderan más de mí. ¿Alguien por aquí tiene soluciones o consejos?” — Le pidió a sus fans la presentadora.

Maribel Guardia

Otra de las famosas que han sido muy sinceras al respecto con la relación de amor-odio que tienen contra sus canas es la costarricense.

“Me deprimo si yo me veo una cana, ya de por sí que tengo. En cuanto salen (las canas) digo ‘no chicas, voy contra ustedes’. Al salón se ha dicho y si no hasta me tiño yo sola el pelo”, reveló a sus fans.

“Admiro a las compañeras que son así (que se las dejan al natural) porque sé que logran despojarse de toda esta vanidad”. — Maribel Guardia sobre sus canas.

Jennifer Aniston

Aunque ahora las luce ocasionalmente, la actriz de Friends reveló que la primera vez que se notó el nacimiento de las canas se puso tan triste que hasta se largó a llorar.

“Se me escaparon algunas lágrimas”, confesó, según la revista Hola, por lo que comprendió que ahora estaba en otra etapa de su vida. Pese a que actualmente le gustan mucho más, prefiere ir al estilista y mantener su balayage intacto.