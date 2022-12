La razón por la que Piqué dejó a Shakira va más allá de Clara Chía: muchas se podrán identificar

A seis meses de conocerse la separación entre Shakira y Gerard Piqué siguen saliendo a la luz detalles y motivos que desencadenaron el triste final de su historia de amor que ha sido lo más comentado este 2022.

Aunque en un principio todo apuntaba ala infidelidad del ex futbolista con Clara Chía Martí, una joven de 23 años y empleada de su empresa Kosmos, lo cierto es que la situación va más allá de la rubia que ha estado en boca de todos.

Piqué y Shakira estuvieron 12 años juntos y le dieron la bienvenida a sus dos hijos: Sasha y Milan, por quienes lucharon recientemente por la custodia, saliendo victoriosa la colombiana, al poder mudarse con ellos a Miami.

La razón por la que Piqué dejó a Shakira

Según algunos medios españoles, el deportista no quiso seguir con la intérprete al no poder cumplirle su deseo de tener una niña, pese a que la diva de 45 años se sometió a distintos tratamientos para conseguirlo pero sin tener éxito.

Es por ello que han surgido algunos rumores de que el catalán desea darle a sus hijos una hermanita con su nueva novia.

Shakira ha aprovechado en descargar toda su decepción amorosa a través de lo que más disfruta hacer como lo es la música, pues sus últimos temas ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’ están dedicados al padre de sus hijos.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Te lo digo con sinceridad, tu estas frío como en Navidad. Siempre buscando protagonismo, y te olvidaste de lo que un día fuimos. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, escribió la cantante en su tema musical “Monotonía”.