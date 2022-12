Shakira recibió propuestas de desnudos en su adolescencia y así respondió: siempre una dama

Shakira se ha catapultado en el mundo de la industria musical como una de las cantantes más reconocidas de Latinoamérica, logrando ser reconocida mundialmente. Su trayectoria es de más de 30 años, por lo que ha seducido a distintas generaciones.

Con apenas 8 años ya había compuesto su primera canción y comenzaba a formarse como toda una experta en música, por lo que en su adolescencia ya era buscada por distintos medios para ser entrevistada por sus canciones.

Durante sus inicios, la colombiana no estuvo exenta de algunas propuestas indecentes como posar al desnudo y así lo confesó en una entrevista en 1994.

La respuesta de Shakira a las propuestas de desnudos

La diva de 45 años que cuenta con una gran fortuna y ha desempeñado distintas facetas como compositora, productora, modelo y empresaria, contó lo que significó para ella recibir algunas propuestas de desnudos para impulsar su carrera con menos de 17 años.

“Alguna vez te han propuesto aparecer desnuda?, preguntó el periodista en aquel entonces

Shakira remarcó que aunque no crítica a quienes lo hacen, nunca fue parte de su carrera hacerlo pues ella no necesitaba desnudarse para alcanzar la fama.

“Si, pero yo dijo no. Si, yo dije no, pues yo no considero que se malo o que sea bueno, realmente cuanto más días vivo, más me doy cuenta que en este mundo no existe algo realmente malo, o bueno, o correcto o incorrecto, moral o inmoral, eso es puro bla, porque los valores son muy subjetivos, y cambian con el tiempo lo que antes no era bueno, hoy es malo y así, pero no creo que sea una cuestión de inmoralidad, hay mucha gente que lo hace por amor al arte, hay mucha gente que utiliza el desnudo como gancho para alcanzar la fama, que eso si me parece muy grave… hay mucha gente que me dice ‘es que eres muy recatada y hablas de moralidad’, pero yo no hablo de moralidad, simplemente no puedo desnudarme porque no va conmigo, porque yo soy muy poderosa ni delante de mis amigas, ni de mis compañeros, entonces no, como voy a hacerlo delante de 30 millones de colombianos”, sostuvo.

En la entrevista que fue rescatada a través de redes sociales, Shakira demostró que ella ha logrado todo lo que se ha propuesto gracias a su trabajo y su talento y pese a los intentos de sexualizarla en la industria ella mantuvo claro sus principios.