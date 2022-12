Fans celebran fotos de las ‘imperfecciones’ de Biby Gaytán: “La que es bella es bella”

Biby Gaytán es una de las figuras del espetáculo más talentosas y respetadas por su trayectoria como bailarina, cantante y actriz. Aunque se ha alejado de los reflectores para dedicarse a su familia, no ha dejado de sorprender con sus participaciones especiales en proyectos teatrales como Chicago o para televisión como Quién es la máscara.

La actriz suele ser muy reservada respecto a su vida personal sin embargo, de vez en cuando comparte los momentos más bellos en familia a través de sus redes sociales. Y es que además, ha tenido un de las relaciones más estables del espectáculo al lado de Eduardo Capetillo, desde hace 25 años.

Con cinco hijos, Biby sorprende por conservar su esbelta figura pero sobretodo, por tener una piel impecable. Eso sí, no es “de a gratis” lucir tan espectacular pues la estrella es muy rigurosa cuando de cuidar su cuerpo se trata.

Recientemente la actriz compartió su rutina de maquillaje y dejó a todos sorprendidos al mostrarse al natural y sin filtros que alteren el aspecto de su piel.

De la mano de productos Natura, Biby Gaytán reveló paso a paso su rutina de skin care y maquillaje. La actriz aplicó base y corrector, así como un blush en sus mejillas, difuminado con los dedos. Posteriormente selló con polvo traslúcido y aplicó sombras de ojos y máscara de pestañas. Para finalizar el look, marcó sus ojos con un delineador negro en la parte superior y uno dorado en las pestañas inferiores, el cual difuminó para que no se vea una línea tan marcada.

“Amo cuando subes tutoriales de maquillaje. Yo digo que hagas más”, comentó su hija Pau Capetillo. “Cada mujer es incomparable, según sus formas y características. Está fabulosa, espléndida en su edad, nadie tiene que avergonzarse de la edad que tiene, bajarse los años, ni competir con nadie, todas somos únicas”. “Ay ! Tu toda bonita hasta sin gota de maquillaje”. “Hermosaaaaa... Quiero tener acceso a Tu fuente de juventud! Es la misma Bibi desde 1995! Idéntica”. “Esta mujer es hermosa ayer y hoy”. “Siempre bella y hermosa”, expresaron sus seguidores.

Aunque algunos no perdieron la oportunidad de criticar por su “exceso de maquillaje” o “no depilarse las cejas”, Biby ha dejado claro que lo único que importa es mantenerse fiel a su estilo y gustarse a sí misma.

En otra serie de imágenes, la actriz compartió su maquillaje de ojos y dejó ver sus arrugas sin temor. “Una mirada dice más que 1000 palabras”. Este ha sido mi maquillaje de ojos favorito para esta temporada de fiestas”, escribió en la descripción.

“Como es que no tiene arrugas? Queremos saber tu crema de ojos de toda la vida”. “Felicidades por hacer ese close up que muchas no se atreverían.. La que es bella es bella”. “Icónicas tus cejas marcaron toda una generación”. “Hasta que veo unos ojos sin filtro. muy bien lo natural es lo mejor”, escribieron sus fans.

A pesar de ser amante del maquillaje, Biby Gaytán siempre ha procurado mostrarse lo más natural posible para inspirar a sus seguidoras.