Aunque lo llamen “infiel”, Enrique Iglesias prueba que solo tiene ojos para Anna Kournikova

Enrique Iglesias es uno de los cantantes más exitosos y famosos, que ha formado una hermosa familia con la tenista rusa, Anna Kournikova.

La pareja se conoció en el 2001, cuando ella participó en su video Escape, y el flechazo fue de inmediato, comenzando su relación, que ha durado más de 20 años.

Enrique y Anna tienen tres hermosos hijos, sus gemelos Nicholas y Mary, y Lucy, y viven su amor en Bay Point, una de las islas más exclusivas y lujosas de Miami.

Te recomendamos: Enrique Iglesias y Anna Kournikova cumplen 21 años juntos: así viven su amor en una lujosa isla

En todos estos años el cantante ha sido criticado y lo han llamado infiel por besar o tener algunos gestos con sus fans, pero a pesar de ello, él ha mostrado que solo tiene ojos y corazón para Anna.

Las veces que Enrique Iglesias le ha mostrado su amor a Anna Kournikova

En el Día de las Madres

Enrique Iglesias constantemente alaba la labor de madre de Anna Kournikova, quien es la mejor mamá que sus tres hijos podrían tener.

El Día de las Madres de este año el cantante publicó un video de la extenista en el que está con un look sencillo, de casa, jugando con su hijo, y dejó claro que se derrite por ella.

Cuando nació su tercera hija Mary

Anna Kournikova publicó algunas fotos del nacimiento de su tercera hija Mary, y una de las fotos muestra a Enrique besándola tras dar a luz a su hija.

Esto evidencia el profundo amor que siente el cantante español por Anna y por su familia, dejando claro que solo tiene ojos para ella.

En tarde familiar en su casa

Podrán decir que Enrique Iglesias es infiel, pero él demuestra que solo le importa su familia y su pareja.

Así lo mostró en una reciente foto en la que aparece con todos sus hijos y Anna en una tarde familiar en su casa, y se ven todos felices y amorosos.

Te recomendamos: Enrique Iglesias y Anna se muestran como padres y dejan ver lo grandes que están sus hijos

Parece que los besos que les da a sus fans ya son parte de sus costumbres, y lo ha hecho por años, y si aún sigue con Anna, es porque a ella no le importa o no tiene problemas con ello, y eso no quiere decir que no la ame, pues al contrario, ya son 21 años juntos y cada vez más enamorados.