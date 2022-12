Salma Hayek hace varias fiestas y otros famosos con extrañas costumbres en Navidad

Diciembre es la temporada de vacaciones, de festejos de fin de año en los que las calles y las casas están decoradas con luces y todo huele a vainilla. La diversión del espíritu navideño está en el aire y para las celebridades, es el momento perfecto para compartir con el mundo las tradiciones navideñas más extravagantes.

Salma Hayek: nunca son demasiados festejos

Recientemente Salma Hayek fue invitada especial en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en el que no sólo demostró su valentía al jugar Can You Feel It? y habló de la película animada Puss in Boots: The Last Wish sino que además hizo una fascinante revelación sobre la Navidad.

La actriz mantiene muchas tradiciones mexicanas y como buena latina, le gusta la fiesta.

“Hago fiestas falsas, porque tenemos que pasar la Navidad con mi familia, con la familia de François y luego tenemos una pequeña solo para nosotros”.

“Pero no soy Santa Claus que puede estar en muchos lugres al mismo tiempo, entonces fingimos que el día 21 o 22 de diciembre es Navidad, eso con mi familia. Decimos, ‘oh, es Nochebuena’ y cocinamos. Entonces la celebramos tres días”, reveló.

Entre risas, Jimmy Fallon le preguntó si es que todos sabían que era falso, a lo que Salma comentó, “todos lo saben, pero son buenos actores y tienen un gran espíritu navideño”.

Las Kardashian-Jenner: fiestas navideñas de lujo

No es ningún secreto que las Kardashian Jenner son la familia más extravagante del espectáculo y cuando se trata de organizar fiestas, ellas son las que mandan. Para ellas las navidades no son cualquier cosa, basta con recordar que en 2018 Kim Kardashian y Kaney West organizaron una fiesta con un costo de alrededor de 1.3 millones de dólares.

La mansión de la ex pareja se convirtió en un paraíso invernal, adornada con nieve artificial y hasta una colina de nieve en la que los invitados podían deslizarse en trineo. A la fiesta asistieron celebridades como Jennifer López, Alex Rodríguez, Sia, Paris Hilton, Dave Chappelle, Kimora Lee Simmons, Tyler the Creator y John Legend.

En 2019, Kourtney Kardashian estuvo a cargo del evento familiar de Navidad, donde la cantautora Sia dio un show exclusivo a los invitados. La fiesta costó 440 000 dólares y parte del encanto estuvo en una decoración de miles de nochebuenas con un valor de 12, 000 dólares, así como de un árbol de navidad al revés..

John Legend y Chrissy Teigen: el queso es el regalo perfecto

Legen y Teigen son una de las parejas más estables del espectáculo y también una de las más extravagantes. No es extraño que ambos se sorprendan con costosos regalos pero también inesperados. Un año, el intérprete de All of me le obsequió a Teigen una enorme rueda de queso que se estima tiene un precio de alrededor de 3.000 dólares.

Teigen publicó una foto de su encantador regalo de Navidad en Instagram, que decía: “¡John me consiguió el sueño de mi vida para Navidad! ¡Una rueda de queso para tirar pasta y risotto en los próximos años! ¡Mi juego de servir junto a la mesa está a punto de ser liiiiii! ¡Voy a relajarme con la familia ahora, woohoo!”

Y sobre la cena, también tienen una extraña tradición: ordenan en McDonalds.

“Es una tradición de Chrissy, seguro”, dijo Legend en un video para la serie de celebridades de Postmates, The Receipt. No se sabe si sus hijos pequeños, Luna y Miles, tampoco son fanáticos de esta tradición.

Ashton Kutcher y Mila Kunis: lecciones de humildad ante todo

Las estrellas son padres de dos hijos y en varias ocasiones han sido cuestionados por sus extrañas formas de crianza ya que están tratando de criar a sus hijos para que sean humildes. Es por eso que las tradiciones navideñas de su familia son un poco menos tradicionales que la mayoría. El año pasado, Kunis le dijo a Entertainment Tonight que había comenzado una nueva tradición que consiste en no dar regalos a sus hijos en Navidad.

Si bien esto puede sonar un poco a Grinch, Kunis tiene una explicación perfecta para ello. En una ocasión le dijo a Entertainment Tonight: