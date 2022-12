Jennifer Garner presume sus arrugas al natural con emotivo reencuentro en un avión

Jennifer Garner tiene uno de los rostros más bellos de Hollywood y a sus 50 años se ha encargado de lucir una piel libre de retoques estéticos, lo que la hecho lucir aun más bella.

La estrella de ‘Si tuviera 30′ se ha librado de los estereotipos de belleza impuestos por la industria y a través de sus redes sociales suele aparecer con su rostro libre de maquillaje.

Recientemente, ha sorprendido al posar en un avión durante un divertido encuentro.

Jennifer Garner presume sus canas con emotivo reencuentro

La famosa se encuentra sumergida en sus proyectos laborales, mientras disfruta del éxito de sus últimas dos películas: ‘¡Hoy sí!’ y ‘The Adam Project’; con las que le ha regalado a sus fans nuevamente su talento frente a las pantallas.

Garner se ha mostrado muy cercana con algunos de los actores que han sido sus compañeros de tabajo y recientemente mostró un emotivo y particular encuentro, al posar con Edgar Ramírez, con quien protagonizó la cinta ‘Hoy sí’.

“Cuando abordas un avión y tu compañero de asiento es tu marido de la película”, fue el epígrafe que escribió la artista nacida en Houston, Texas. Cabe mencionar que Edgar fue quien encarnó a Carlos Torres, el marido de Allison en la cinta de 2021.

Con su gran sonrisa, Jen posó con el galán mostrándose totalmente sorprendida de que fuera él quien la acompañara durante su vuelo.

Lo que no pasó desapercibido para los internautas ha sido el rostro de la famosa, el cual volvió a lucir sin una gota de maquillaje y dejó al descubierto sus líneas de expresión.

De igual manera, llevó su melena totalmente recogida como parte de su look relajado. La ex de Ben Affleck dejó claro que ella acepta el paso de los años y no lucha por ocultar su verdadera edad, dando lecciones de madurez y amor propio.