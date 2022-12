Christina Ricci oficialmente divorciada demuestra que es posible salir de una relación con violencia

Christina Ricci finalmente concluyó el complicado proceso de divorcio de James Heerdegen tras aceptar los términos que este impuso.

La actriz de The Addams Family, de 42 años, y el productor de cine Heerdegen llegaron a un acuerdo sobre la división de sus bienes conyugales y la custodia de su hijo Freddie, de 8 años, según documentos judiciales de la Corte Superior de California, condado de Los Ángeles. , obtenido por People.

Según el fallo propuesto, Heerdegen y Ricci dividirán el dinero obtenido con la venta de su propiedad en Brooklyn, Nueva York, mientras que Ricci se quedará con su casa en el vecindario Woodland Hills de Los Ángeles, más regalías y residuos por su trabajo. Heerdegen está listo para recibir un pago de liquidación único de Ricci de $ 189,687, según se lee en documentos judiciales.

Ricci pagará la matrícula de la escuela privada de Freddie y cualquier costo médico no cubierto por él. Ambos tendrán la custodia legal compartida y la custodia física dividida, aunque la actriz será quien tenga la custodia principal y el poder de “autoridad de desempate” en temas como educación, “decisiones médicas importantes” y “gestión de la atención médica diaria”.

Aunque suele ser muy privada, Ricci anteriormente había hablado sobre su divorcio y reveló que vendió su colección de bolsos para pagar la batalla legal. “Hay ciertas cosas que he coleccionado, ciertas bolsas. Tuve una gran colección de bolsos de Chanel durante un tiempo, pero vendí muchas cosas”, dijo al Sunday Times.

“Ciertos traumas en la vida van de la mano con traumas financieros, situaciones judiciales prolongadas, situaciones de custodia, peleas contra órdenes de restricción”. explicando que, a pesar de las situaciones difíciles, “está absolutamente bien”, y agregó que “tenía una colección de joyería fina de Chanel que [ella] le dio un buen uso”.

En enero de 2021, la actriz obtuvo una orden de restricción contra Heerdegen, citando “graves abusos físicos y emocionales”, acusaciones que él negó.

“Bueno, no puedo hablar por todas, pero me tomó mucho tiempo admitir lo que estaba pasando, cómo debería llamarse. La negación es muy fuerte”, dijo Ricci a The Times. “Por supuesto, no quieres aceptar que está pasando lo peor posible y que te pones en esa situación. Así que me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso”.

