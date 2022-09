Christina Ricci aún duerme con su hijo de 8 años, explica por qué

La maternidad es un rol que se asume con todos los retos y, aunque es gratificante recibir tanto amor incondicional y ver cómo se es parte de la formación de otro ser humano, también resulta muy extenuante. En especial cuando son muy niños y tienen dificultades para empezar a vivir cada una de sus etapas. Esto es exactamente, lo que está sufriendo la actriz Christina Ricci.

Su hijo mayor Freddie, de 8 años, arma una batalla campal en su casa cuando llega la hora de dormir. Ella le encontró una solución salomónica a estos episodios que han ocurrido desde el nacimiento del niño.

El hijo de Christina Ricci aún duerme con ella Instagram: @riccigrams

La intérprete de Merlinda en “Los Locos Addams” se mostró como cualquier madre y confesó que solo tuvo una opción para calmar a Freddie porque tiene muchas dificultades para “conciliar el sueño”: meterlo en su cama.

La dura verdad la reveló en una entrevista que ofreció a la revista People. “La primera vez que traté de entrenar a Freddie para dormir cuando era más joven, él gritó hasta quedarse ronco y comenzó a golpearse la cabeza contra la barandilla de la cuna”, detalló la artista de 42 años, quien además evidenció la enorme diferencia que esto representa con su hija menor, Cleopatra, de 9 meses.

Contó que con su hija menor el panorama fue completamente distinto, al punto que ella duerme sola en su cuarto y Freddie entre la actriz y su pareja: “Con Cleo, cuando decidimos probarlo y ver cómo reaccionaría, simplemente se quejó durante unos siete minutos y luego se acostó, agarró a su pequeño unicornio y se durmió (…) era como si estuviera lista y quisiera hacerlo, y era lo correcto para ella”, manifestó.

Sin Emmy, pero feliz

Siguiendo en su faceta de madre, la celebridad contó sobre el episodio cuando acudió a la premiación de los Emmy, pues estaba nominada a mejor actriz de reparto por su papel en “Yellowjackets”.

Vaya sorpresa se llevó cuando, al llegar a casa, el pequeño Freddie y la dulce Cleopatra la recibieron con un hermoso cartel hecho a mano con creyones: “Felicitaciones a la Mejor Mamá”. Christina está entregada a su maternidad y pues como madre de dos pequeños, entre ellos una bebita, queda muy cansada, razón por la que se enteró un poco tarde que estaba en la lista de los nominados.

Ella explicó: “A mi bebé le estaban saliendo muy mal los dientes toda la noche (…) así que en realidad no pude dormir hasta las 5:00 de la mañana. (…) Me quedé dormida y mi esposo trató de despertarme a las 8:40 para avisarme que había sido nominada, pero opté por seguir durmiendo, y luego me desperté más tarde para recibir una gran cantidad de mensajes de texto y llamadas”.

Actualmente, la actriz está casada con Mark Hampton, quien fue por muchos años su estilista y ahora es el padre de su linda Cleo.