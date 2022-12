Thalía ha mantenido a sus hijos fuera de la fama y así les demuestra su comprensión

Las lecciones que Thalía ha dado al no exponer a sus hijos a la fama Instagram: thalia

Thalía es una de las famosas que han elegido no exhibir a sus hijos frente a las cámaras ni redes sociales, de hecho, son muy pocas las veces en las que hemos podido ser testigos del crecimiento de tus retoños.

Sin embargo, la realidad es que a los hijos de la intérprete de “Amor a la mexicana” no les resulta grato lidiar con la fama de sus progenitores. Y es que tras revelar casi todos los detalles de su día a día, Thalía solo se limita a compartir fotos o videos de Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro en ocasiones especiales como sus cumpleaños.

Hace algunos días, durante una entrevista para el programa “Venga la Alegría”, la también actriz, reveló la postura de los adolescentes sobre las figuras públicas y la fama, al respecto, dijo que a sus pequeños no les gusta que sus padres sean figuras públicas.

“No les gusta mucho el tema, tanto de papá como de mamá, porque es como un peso. Ellos eligieron no estar frente a las cámaras, no eligieron que salgamos y haya un paparazzi o que otro les este tomando fotos, ellos no eligieron eso” , contó la actriz, quien ya tiene 20 millones de seguidores en Instagram.

En otra ocasión, la tía de Camila Sodi, aseguró que no quiere sobreexponerlos y que prefería mantener el espacio familiar muy separado del profesional:

“Si ellos en un futuro tomaran ese camino, les diría lo doloroso, lo solitario, lo amargo que es, pero también lo maravilloso, la satisfacción que te da viajar por todo el mundo con tu música, con lo que decidiste hacer”.

E incluso, reveló que junto a su esposo tiene un espacio dedicado a los reconocimientos de su carrera, pero en su hogar, lo que figuraba eran las fotos de mamá y papá con sus hijos. Lo cual, deja muy en claro el respeto y la consideración que la cantante les tiene a sus hijos.

Estas pequeñas acciones, llegan a contrastar con lo que otras famosas realizan con la imagen de sus retoños, ya que algunas documentan todo tipo de momentos íntimos, incluso, desde antes de nacer como fiestas de develación de sexo, baby showers y el momento en el que nacen, incluso, hasta crearles perfiles en redes sociales para empezar a proyectarlos como ciertos influencers, lo cual, ha generado un debate por internautas, debido a que consideran que no respetan su infancia y los ponen a trabajar.