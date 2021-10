5 valores que Thalia inculca a su hija para que sea emocionalmente inteligente

Thalía conmovió las redes sociales luego de publicar un emotivo mensaje para su hija Sabrina Sakaë Mottola quien acaba de cumplir 14 años de edad.

Además de ser todo un referente en la industria del espectáculo, la mexicana se ha convertido en un ejemplo a seguir por la forma en la que educa a sus hijos.

Aunque no existe un manual sobre cómo ser la mejor mamá y cada una sabe lo que hace con sus hijos, es claro que podemos tomar algunas grandes lecciones que Thalía le ha dado a su hija para que crezca como una mujer emocionalmente inteligente.

Ser más humana y fiel a sí misma

La cantante le ha enseñado a su hija que no tienes que ser perfecta o fingir que lo es. Una puede ser mejor líder si se mantiene auténtica, con imperfecciones y todo. Que tu hija conozca sus debilidades y se permita ser vulnerable es lo que conduce al desarrollo de una fuerte inteligencia emocional. Thalía deja que su hija se divierta y sea feliz con lo que quiera ser y por supuesto que está permitido equivocarse pero seguir avanzando.

Asertividad en situaciones difíciles.

Todos nos enfrentamos a obstáculos y caídas que complican todo, pero uno debe aprender a ser asertivo al manejar estas situaciones de crisis. Thalía siempre habla de sus inicios, sus errores y las veces que pensó que no podía más pero también ha revelado cómo resuelve todo y sigue con la cabeza en alto.

Ese es uno de los mensajes que ha enviado a su hija para que sea fuerte frente a la adversidad.

Está bien romper el molde

Thalía siempre se ha mantenido auténtica y esto es algo que le ha inculcado a su hija. No importa el qué dirán. No permitas que tu hija se cuestione lo que es capaz de hacer, enséñale que ella puede con todo.

Hoy más que nunca es importante que tu hija sepa que ser “fuerte y valiente” no es cosa de niños y que está permitido alzar la voz para luchar por aquello en lo que cree.

Defiéndete siempre

Es importante que desde pequeñas las niñas aprendan a no quedarse calladas ni dejarse de nadie que quiera hacerlas menos. Que nadie les haga creer que no permitir que alguien abuse de ellas por ser “el sexo débil”.

Tu hija debe saber que “ser fuerte y valiente” no es exclusivo de los niños y que defenderse también implica mantenerse firme con sus valores, creencias y ambiciones.

Sentir empatía por otros y reconocer el valor en una misma

Tu hija debe saber que su valor no depende de lo que otros digan. Ella no tiene por qué cumplir con expectativas ajenas ni darle gusto a nadie más a que a sí misma. Cuidado con la frecuencia con la que presionas a tu hija para que haga cosas que no quiere hacer. Recuerda que tus sueños son tuyos y ella es libre de tomar su propio camino de acuerdo a los valores que le inculques.

