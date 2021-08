Sandra Bullock y otras famosas que han optado por una vida lejos de los ojos del mundo

Sin importar que hoy en día las redes sociales como Twitter e Instagram sean las plataformas de comunicación más importantes, hay algunas celebridades que han optado por mantenerse alejadas de ellas.

Mientras que los fanáticos pueden mantenerse al día con sus estrellas favoritas con solo tocar un botón de seguimiento, famosas como Sandra Bullock o Scarlett Johansson han optado por permanecer alejadas del ojo público.

Eso sí, el que no estén presentes no significa que no estén sumando éxitos o teniendo proyectos importantes. Las únicas formas en las que el público puede tener un vistazo de ellas es a través de las fotos paparazzi o de aquellas que se publican cuando hacen apariciones oficiales en alfombras rojas y ruedas de prensa.

Aquí te dejamos una lista de algunas de las celebridades que han optado por una vida más hermética.

Sandra Bullock

La actriz es una de las más cotizadas de Hollywood por su gran talento y carisma. Ella es capaz de adaptarse a cualquier género cinematográfico, desde cintas de acción hasta las de comedia y drama.

Además, ha ganado premios en múltiples ocasiones por su trayectoria y en 2018, se publicó que fue una de las principales contribuyentes a la causa Time’s Up, que tiene por objetivo mejorar la posición de las mujeres en la industria cinematográfica. También ha sido reconocida por su trabajo altruista al hacer donaciones frente a desastres naturales. Sin embargo, son pocas las veces que se muestra más allá del set de filmación.

La actriz de 57 años está por estrenar tres películas: Bullet Train, The Lost City of D y Untitled Nora Fingscheidt project por lo que sin duda se ha mantenido muy ocupada haciendo lo que le apasiona.

Scarlett Johansson

Si bien Scarlett Johansson ha estado en todas las pantallas de cine, desde su papel de Black Widow en las películas de Marvel hasta su trabajo anterior en Girl with a Pearl Earring, no la encontrarás en todas las redes sociales. En 2016, le dijo a Marie Claire: “Todo esto me vuelve loca. No entiendo esta necesidad de ‘compartir’. Casi nos explotamos para sentirnos vistos “. Y, dado que todavía no se ha subido al tren de las redes sociales, es dudoso que sus sentimientos hayan cambiado.

Instagram

Keira Knightley

Érase una vez, de hecho, podías seguir a Keira Knightley en Twitter, si fueras rápido, claro.

“Tuve una cuenta [de Twitter] durante unos cinco segundos. La vi acumular como 100 seguidores en 3 segundos y me asusté tanto que la apagué de inmediato”, le dijo a The Observer en 2019. “Y luego Facebook. Estuve conectado por un día hace 10 años y nunca publiqué nada en él, pero todavía me envía correos electrónicos todo el tiempo como si fuera un miembro o lo que sea “.

Emily Blunt

Si bien encontrará al esposo John Krasinski publicando hermosas fotos de su esposa en línea, no encontrará a Emily Blunt haciéndolo ella misma.

“Soy como un dinosaurio con esas cosas. Pero tampoco es algo orgánico para mí. Apenas puedo recordar enviarle un mensaje de texto a la gente”, le dijo a Vulture en 2015. “También siento que mi trabajo es persuadir gente que soy otra persona, así que si les digo demasiado, de alguna manera estoy haciendo un flaco favor a mi trabajo “.

Emma Stone

Emma Stone es amada por muchos, pero al igual que su mejor amiga JLaw, eso no significa que esté interesada en abrirse sobre su vida en las redes sociales. “Creo que no sería algo positivo para mí”, le dijo a la revista Elle en 2018. “Si la gente puede manejar ese tipo de resultados y comentarios en la esfera de las redes sociales, el poder para ellos”.

Instagram The Academy

Más de este tema

Catherine Zeta-Jones nos enseña que a los 50 no necesitas quedar bien con nadie, sólo ser feliz

J.Lo, Jennifer Aniston y otras famosas que demuestran que a los 50 eres más plena

Famosas que desafiaron las normas para criar hijos libres y felices

Te recomendamos en video