Famosas que desafiaron las normas para criar hijos libres y felices

La crianza de los hijos no es nada fácil; está llena de presiones y expectativas en torno a cómo debemos ser y actuar para ser consideradas perfectas.

Pareciera que las mujeres debemos seguir un manual con reglas específicas para educar a nuestros hijos sin embargo, estas famosas han demostrado que cada una es libre de ejercer la maternidad a su modo.

Cada una tiene objetivos y deseos diferentes para sus hijos pero todas quieren lo mejor para ellos.

Quizá han sido criticadas y cuestionadas por no seguir los estereotipos pero nos están dando una lección de aceptación y amor.

Angelina Jolie ha sido una de las famosas más señaladas por la forma en la que ejerce su maternidad. Ante los ojos del mundo, ella ha tomado decisiones extrañas como adoptar niños de diferentes etnias y permitir que Shiloh, a quien concibió con Brad Pitt, eligiera crecer con un estilo andrógino.

Por supuesto la actriz no presta atención a las críticas ni tampoco da explicaciones. Jolie sólo ha dejado claro que siempre verá por el bienestar de sus hijos y que los dejará ser libres de elegir lo que los haga felices.

Sobre Shiloh, la famosa ha dicho que sigue explorando su identidad de género, lo cual siempre respetará. “No sabes quiénes son tus hijos hasta que te muestran quiénes son. Simplemente se están convirtiendo en quienes quieren ser”, dijo Jolie en Women’s Hour de BBC Radio 4.

Megan Fox siempre ha estado en la mira por ser una de las actrices más sexys de Hollywood. Y mientras que ha demostrado tener todo para triunfar, algunos sólo se han dedicado a criticar y cuestionar la forma en la que cría a sus hijos.

La actriz suele ser muy hermética con respecto a su vida privada y pocas veces se deja ver con sus hijos. Sin embargo, se sabe que ella ha optado por ejercer una crianza libre, especialmente con su hijo Noah, a quien le gusta usar vestidos de princesa.

“A veces, se viste solo y le gusta usar vestidos. Y lo envío a una escuela hippy realmente liberal, pero incluso aquí en California todavía hay niños pequeños que dicen: ‘Los niños no usan vestidos’ o ‘Los niños no usan rosa’”.”, dijo Fox durante su aparición en The Talk en 2019. “