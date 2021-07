Megan Fox exige un alto a quienes critican a su hijo de 8 años por usar vestidos

Megan Fox siempre ha estado en la mira por ser una de las actrices más sexys de Hollywood. Y mientras que ha demostrado tener todo para triunfar, algunos sólo se han dedicado a criticar y cuestionar la forma en la que cría a sus hijos.

La actriz suele ser muy hermética con respecto a su vida privada y pocas veces se deja ver con sus hijos. Sin embargo, estos han sido captados por la lente de los paparazzis que sólo buscan crear polémica.

Recientemente Fox denunció que su hijo de 8 años ha sido acosado en línea por personas que no están de acuerdo con sus elecciones de moda.

La protagonista de la cinta “Till Death”, dijo en una entrevista que su hijo mayor, quien es fruto de su relación con su exmarido Brian Austin Green, ha sido criticado por “gente mala, horrible y cruel”.

“No quiero que él nunca tenga que leer esa mierda porque la escucha de niños pequeños en su propia escuela que dicen, ‘Los niños no usan vestidos'”.

Anteriormente la actriz ha revelado que su objetivo es ejercer una crianza libre, de modo que siempre busca apoyar la creatividad de su hijo.

“A veces, se viste solo y le gusta usar vestidos, a veces”, dijo Fox durante su aparición en ‘The Talk’ en 2019. “Y lo envío a una escuela hippy realmente liberal, pero incluso aquí en California todavía hay niños pequeños que dicen: ‘Los niños no usan vestidos’ o ‘Los niños no usan rosa'”.

Ante esto, Brian Austin Green también ha defendido la libertad que le han dado a su hijo: “He escuchado de algunas personas que no están de acuerdo con que él use vestidos”, dijo Green. “A ellos les digo: ‘No me importa'”.

Ni la maternidad ni los niños deberían ser blanco de críticas

La crianza de los hijos no es nada fácil; está llena de presiones y expectativas poco realistas en torno a cómo debemos ser y actuar para ser consideradas perfectas.

El mundo espera que sigamos al pie de la letra el cuento de hadas que dice que una mujer encuentra a su príncipe azul, tiene hijos y vive una vida plena y feliz en un hogar perfecto.

La realidad es que no hay un manual definitivo que podamos seguir para darle gusto a todos y no tendríamos por qué hacerlo. Al final, siempre habrá algo que critiquen, algo que estemos haciendo mal.

Estas famosas como Megan se han convertido en un ejemplo de cómo es que las mujeres debemos ejercer la maternidad: libres, según nuestros propios objetivos, nuestras ambiciones y posibilidades, lejos del qué dirán y de lo que todos esperan.

