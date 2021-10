Así es como las famosas de 50 se restan años al natural

Las mujeres estamos sometidas a tantas presiones sobre cómo debemos ser y actuar cuando llegamos “a cierta edad” que se ha vuelto agotador. Por suerte, hemos comenzado a romper las reglar y demostrar que somos más que un número.

Algunas famosas de 50 se han convertido en el mejor ejemplo de esto ya que con su estilo de vida, han logrado “restarse” esos años y ser más felices.

Quizá pienses que una apariencia juvenil a los 50 sólo se puede lograr mediante cirugías y costosos tratamientos estéticos sin embargo, hay mucho que puedes hacer para lograrlo de forma natural.

El secreto principal está en un cambio de hábitos que no sólo te harán ver mejor físicamente sino que también mental y espiritualmente.

No es un secreto que la actriz de 52 años ha sabido conservar su figura por medio del ejercicio. Para Catherine, mantenerse activa es muy importante ya que no sólo moldea su cuerpo, también libera su mente. Estudios han descubierto que el corazón, los pulmones y los músculos pueden mantenerse “jóvenes” si haces ejercicio regular.

Llevar una vida sedentaria es un error ya que conlleva desarrollar obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Así que la mejor forma estar sana es manteniéndote activa al menos de 20 a 30 minutos al día.

Considérate afortunada si puedes equilibrar la vida social y pasar tiempo a solas. Cameron Diaz ha sido una de las actrices más queridas pero herméticas del espectáculo. Ella sólo quiere llevar una vida tranquila y ha demostrado que pasar tiempo a solas para disfrutar de ti misma te da un respiro necesario. Siempre hemos creído que tenemos que estar rodeadas de muchas personas o tener una pareja para ser realmente plenas y felices pero no todo recae en ello. Además, con su línea de vinos ha comprobado que tomar una copa mientras disfrutas de este tiempo a solas, puede traer grandes beneficios.

Hay muchos datos sobre la conexión entre el vino y la belleza y todo está en los antioxidantes que contiene, los cuales favorecen el antievejecimiento.

Thalía demuestra que no tenemos que comportarnos de “cierta forma” cuando llegamos a los 50. La cantante ha hecho lo que ha querido sin importar el qué dirán. Ella sigue cantando, bailando y siendo feliz a su modo, lo cual la ha llevado a verse tan bien.

“No me molesta que me digan cincuentona porque llevo años que no vivo mi vida en números. No me interesa el vivir en eso. Estoy feliz por estar en esta etapa de mi vida con tanta alegría, con salud, con los míos, haciendo lo que amo que es entretener a mi gente”.