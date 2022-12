Las secuelas que sufrió Brendan Fraser por lucir un cuerpo perfecto en ‘George de la Selva’

Uno de los papeles que catapultó a Brendan Fraser a lo más alto del estrellato fue el de la película ‘George de la Selva’, sin embargo, tuvo un alto costo en el plano personal.

De acuerdo con nuevas revelaciones del actor, quien últimamente se ha vuelto la sensación tras su regreso triunfal en la cinta The Whale, se tuvo que someter a una estricta dieta que le propició graves cambios en su salud.

En aquel entonces fue el protagonista, quien al ser un hombre que convivía de forma natural con gorilas y demás animales en la selva, tenía un físico espectacular y para el que atravesó un déficit calórico severo que afectó su memoria.

De hecho, Brendan Fraser empezó a olvidar cosas rutinarias de su día a día, como por ejemplo la clave de su tarjeta cuando iba al supermercado.

“Un día necesitaba sacar efectivo y fui a un cajero y no me acordaba de mi número PIN porque mi cerebro me fallaba. Esa noche no comí”, desveló en una entrevista citada por Milenio.

“No tomaba ningún carbohidrato”, aseguró, lo que a la larga lo dejaba sin energía o hacía que tuviera cambios de humor muy bruscos.

Esto demuestra que no solo ellas están sometidas a fuertes estándares de belleza en Hollywood, sino que los hombres también padecen las irreales exigencias que hasta ponen en riesgo su salud. “El vestuario era que no había vestuario. George lleva un taparrabos”, dijo, por lo que se sentía muy presionado para verse en la mejor forma posible.

Asimismo, Brendan Fraser recordó las extenuantes rutinas de entrenamiento y declaró que no volvería someterse a esa clase de papeles en la que su físico lo llevó al límite para cumplir con caprichos de terceros.