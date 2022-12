Brendan Fraser encontró un nuevo amor y lo presume en la alfombra roja: ¿quién es su novia?

El último año ha sido de grandes gratificaciones para Brendan Fraser; no solo por los éxitos que ha cosechado en el plano profesional, pues en el terreno sentimental también vive una gran ilusión.

Desde que hizo su regreso triunfal a Hollywood con The Whale este 2022, el actor ha contado con el apoyo de una mujer con la que se dio una oportunidad el amor tras su ruptura de Afton Smith.

Fraser y Smith se casaron en 1998, pero decidieron tomar caminos separados en 2007, tras casi una década juntos y procrear tres hijos: Griffin, Holden y Leland. Su divorcio se concretó en 2009.

Desde entonces, no se le conoció pareja al histrión hasta el pasado mes de septiembre cuando el artista asistió al Festival de Cine de Venecia feliz acompañado por su nueva novia: Jeanne Moore.

La pareja debutó públicamente en ese evento en donde el actor recibió una histórica ovación de pie por su actuación en el filme de Darren Aronofsky por la que se cree sería nominado al Oscar.

A partir de entonces, en varios festivales de cine y eventos promocionales a los que ha asistido por su regreso a la pantalla grande, Moore ha estado al lado del artista de 53 años de edad.

La aparición más reciente de los tórtolos fue el pasado 28 de noviembre en una proyección de The Whale en Nueva York en la que Brendan también estuvo acompañado por sus hijos menores.

Asimismo, desde su estreno en la red carpet, usuarios en redes sociales han aplaudido el romance. “Bella pareja”, “Feliz por Brendan”y “Ella luce hermosa y real” son algunos comentarios.

¿Quién es la nueva novia del actor Brendan Fraser?

Tanto Fraser como su actual pareja mantienen sus vidas personales en privado, por lo que se desconocen los detalles sobre cómo se conocieron o cuándo comenzaron a salir oficialmente.

No obstante, la mujer que le robó el corazón al protagonista de George, de la selva no es una desconocida. Si quieres conocerla más, a continuación, te contamos curiosidades sobre ella:

Es maquillista profesional

Jeanne Moore es una maquillista y peluquera profesional con su propio negocio, Jeanne Makes You Up. Ella aprendió su oficio en April Love Make Up Academy; de acuerdo a su sitio web.

En su página, asegura ser capaz de crear looks tanto para largometrajes como matrimonios “en cuestión de minutos”. Además, está certificada en maquillaje para efectos especiales y prótesis.

Jeanne Moore es una maquillista y peluquera profesional | Facebook

Ha trabajado para las pantallas

A lo largo de su carrera, Jeanne se ha desempeñado como make-up artist para varias películas y videos musicales. Además, ha trabajado para revistas, desfiles de moda, campañas y obras teatrales.

Asimismo, ha laborado en proyectos en los que ha maquillado a varias celebridades, tales como Benny Briggs, Marie Osmond, Christine Ohlman y Paula Abdul, quien es su gran amiga.

Jeanne Moore ha trabajado con varios artistas | Facebook

Vive en California

Moore está radicada en Calabasas, California. En el estado, la artista incluso fue la Universidad Estatal de California a estudiar marketing; empero, también se la pasa en Nueva York por trabajo.

Es una persona muy familiar

En sus redes sociales, Jeanne siempre presume su amor a sus padres y otros familiares, como su hermana y sobrina. También se derrite de amor por su perrita, Spaky. Al parecer, no tiene hijos.

Aparte, ha apoyado a movimientos como Black Lives Matter. En cuanto a su edad, esta no es conocida por medios ni el público, pero aparenta rondar la misma que Brendan Fraser.