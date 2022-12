Hijos de Brendan Fraser conquistan en la alfombra roja con su galanura: ¿quiénes son sus 3 retoños?

Brendan Fraser demostró ser un padre más que orgulloso este lunes 28 de noviembre al asistir a una proyección de su película The Whale, en Nueva York, acompañado por dos de sus tres hijos.

El histrión de 53 años de edad y sus retoños menores, Holden y Leland, acapararon los flashes mientras desfilaban por la alfombra roja del evento promocional derrochando galanura y estilo.

Los adolescentes, que comparten un ligero parecido a su padre en sus años de juventud, demostraron confianza ante las cámaras luciendo como galanes con looks informales.

El pelirrojo Leland resaltó en un mar de estrellas enfundado por una camisa negra con estampado granate y pantalones negros; los combinó con un abrigo en azabache y zapatos marrones.

Mientras Holden apostó por vestir un suéter de cuello alto gris debajo de un abrigo de gamuza azul oscuro. Asimismo, completó su outfit con pantalones negros y zapatos marrones.

Por su parte, el protagonista de la esperada cinta posó con un elegante traje azul oscuro con raya diplomática roja; camisa de vestir blanca y corbata azul. También lució anteojos de montura negra.

Las imágenes del trío Fraser en el Alice Tully Hall, en Lincoln Center, de inmediato causaron furor en redes, en donde usuarios expresaron su asombro por lo enorme y guapos que están.

“Dios mío, sus hijos son preciosos”, “¡Ambos guapos como su papá!”, “¡Tiene los ojos más amables y unos hijos hermosos!”, “¿Brendan tiene hijos? ¡Son tan guapos!” y “Suegro vibes” fueron algunos de los comentarios que desataron las fotos en Instagram.

¿Quiénes son los tres hijos de Brendan Fraser?

Tras esta rara aparición pública, los internautas han comenzado a indagar en la vida de los hijos del actor. Por eso, a continuación, te contamos lo que necesitas saber de los tres retoños de Fraser.

Griffin Arthur Fraser

El primogénito de Brendan es Griffin Arthur. Él nació el 17 de septiembre de 2002, es fruto de su largo matrimonio con su exesposa, la actriz Afton Smith, y está dentro del espectro autista.

En una reciente plática con Interview por su papel en The Whale, el histrión compartió: “Tengo tres hijos propios, mi hijo mayor, Griffin, tiene necesidades especiales: es autista”.

“Acaba de cumplir 20 años, es un niño grande, mide seis pies y cinco (1,98 m); tiene manos y pies grandes, un cuerpo grande. Entiendo íntimamente lo que es estar cerca de una persona que vive con obesidad”, declaró.

“Y debido a la belleza de su espectro, llámelo desorden si quiere, no estoy de acuerdo con usted, no sabe nada de ironía”, dijo. “Él no sabe lo que es el cinismo”.

“No puedes insultarlo. Él no puede insultarte. Es la persona más feliz y es, en mi vida y en la de muchos, también la manifestación del amor”, confesó.

Asimismo,en una plática con GQ en 2018, comentó que Griffin “necesita más amor en el mundo, y lo consigue. (Él es) curativo para todos los que lo conocen, me di cuenta”.

Holden Fletcher Fraser

El segundo hijo de Brendan es Holden Fletcher. Él nació el 16 de agosto de 2004, por lo que tiene 18 años. El joven también es producto del matrimonio entre Fraser y Smith.

Durante su plática con GQ, Fraser se abrió sobre el lazo especial que hay entre sus hijos menores y Griffin. “Desde que eran pequeños, uno siempre era el vocero y el otro el ejecutor”, comentó.

En otra charla con Parade, en 2010, el histrión dijo que interpretar a un hombre a poco de perder a sus hijos enfermos lo hizo valorar todavía más a sus hijos “muy saludables”.

“Siempre los abrazo y los beso, les guste o no. Les digo: ‘Ven aquí, tú’, y les soplas frambuesas. Eso es lo que hago”, contó. “Hace que mi corazón deje de latir por un momento pensar que es cierto que mis hijos podrían estar en algún tipo de peligro”.

“Quiero decir, realmente me asusta. Por supuesto, haría lo que fuera necesario para salvarlos. ¿Qué padre no lo haría? Me tiraría frente a un tren si tuviera que hacerlo por su bienestar. Eso no significa que puedas protegerlos de todo, pero tienes que intentarlo”, expuso.

Leland Francis Fraser

El hijo menor del protagonista de George, de la selva es Leland Francis. Él nació el 2 de mayo de 2006 como el tercer y último retoño de Fraser y Smith, quienes iniciaron su divorcio en 2007.

En 2010, en una aparición en The Rachael Ray Show, Brendan describió a su hijo menor como “una bujía contra incendios profesional” porque “pasa entre malezas y espinos y sale por el otro lado arañado y sonriente. ¡Está todo bien!”.

Asimismo, en entrevista con OK! en 2009, el artista afirmó que la paternidad lo ha enseñado “cómo amar más y más cada día”. Además, dijo desear mostrarles sus filmes a sus hijos cuando crecieran.

“Sé que una experiencia satisfactoria en el cine con tu familia es una experiencia positiva”, añadió. “Hay otras películas que he hecho, y cuando esos niños crezcan un poco, les mostraré ese trabajo o lo encontrarán ellos mismos”.

Cabe destacar que tanto Leland como Holden, quienes miden 1.92 m y 1.88 m respectivamente, forman parte de una agencia de modelos en Nueva York.

Durante otra charla con Redbook en 2008, Brendan Fraser resumió el ser padre de esta manera: “Tener hijos hace que tu vida sea mejor, simple y llanamente”.