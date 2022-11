Brendan Fraser y la poderosa razón por la que no irá a los Golden Globes: todos lo aplauden

Brendan Fraser es uno de los actores que ha vuelto a ponerse de moda tras su papel en la película The Whale, que podría darle un pase a los Golden Globes y hasta la estatuilla dorada.

De hecho, los expertos en cine lo visualizan como uno de los rivales a competir sí o sí directamente por el Oscar a Mejor Actor en la próxima edición.

Por esta razón, el intérprete conocido por sus papeles en Tarzan y La Momia, fue cuestionado si asistiría a la entrega de estos galardones, con quienes guardan un pasado oscuro.

¿Qué le sucedió a Brendan Fraser en los Golden Globes?

En una cena de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que son los organizadores de estos premios, uno de sus directivos, Philip Berk, se propasó con el artista.

Eso fue en 2003, pero recién se atrevió a hablar de ello en 2018 gracias a la explosión del movimiento Me Too.

“Su mano izquierda se estira, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca… y comienza a moverlo. Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si hubiera una bola en mi garganta. Pensé que iba a llorar…”, relató el actor, aunque Berk dice que solo fue “una broma de mal gusto”.

Por esta razón, Brendan Fraser se niega a volver a los Golden Globes. “Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), que respeto por ellos”, dijo.

“No, no participaré… Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”, agregó, conforme con Sopitas.

Sus palabras han resonado con fuerza en Hollywood, en donde siguen muy vigentes las denuncias y las posturas firmes para evitar que el acoso siga ganando terreno.