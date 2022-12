Aislinn Derbez prueba cómo los errores de los padres repercuten en los hijos

La mala relación entre los padres suele causar estragos en la vida de los hijos, incluso dejar daños irreparables. Así lo ha demostrado Aislinn Derbez en más de una oportunidad al revelar la díficil relación que llegó a tener con Eugenio Derbez en su infancia y tras lidiar con las diferencias entre su padre y su madre.

Es por ello que ella ha decidido apostar por las terapias para aprender a superar algunos traumas y no caer en los mismos errores. A través de su podcast La magia del caos ha revelado parte de sus vivencias como aprendizaje para sus seguidores.

Aislinn Derbez revela cómo le afectó creer que Eugenio Derbez era un padre ausente

Aislinn reveló que su madre le hizo creer que el actor era un padre ausente y no fue hasta su cumpleaños número 18 que descubrió la gran verdad.

“Me puse a llorar porque mi papá me hizo un video con imágenes de mi infancia y de todos mis amigos y de la gente que me importaba en ese entonces deseándome feliz cumpleaños; de repente veo un video en el que yo estaba recién nacida con mi papá y mi mamá juntos; me puse a llorar”, relató.

La también modelo tuvo que lidiar con la idea de que su padre no estuvo presente incluso durante su nacimiento, generando por tantos años una idea de “ausencia inexistente”, lo que la puso muy triste y por ello no pudo detener su llanto.

Derbez al darse cuenta de su estado le reveló el motivo por el que no había podido estar el día de su nacimiento.

“Porque a mí siempre me dijo mi mamá que mi papá no estuvo cuando yo nací; mi papá voltea y me dice, ‘pues sí estuve, no estuve el día exacto que naciste, pero fui al siguiente día porque me dio rubeola y me estaba curando, todavía estaba en el hospital tu mamá, y entonces yo me puse a berrear y dije: ¿cómo?, si yo pensé que no habías estado en mucho tiempo cuando nací, hasta mucho tiempo después de qué nací; no sé por qué me afectó tanto esa historia”, contó.