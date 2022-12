Adamari López y Toni Costa le hablan siempre con la verdad a Alaïa: “Ella demuestra mucha madurez”

La presentadora puertorriqueña más querida de habla hispana, Adamari López, pasó por un momento muy difícil en su vida, la ruptura de su relación con el bailarín español, Toni Costa.

Pero por encima de las adversidades y los problemas que generó esta situación, para ambos lo más importante es la salud mental de su hija y es por eso que siempre le hablan con la verdad.

Durante una de las secciones del programa Hoy Día, Adamari abrió su corazón y contó detalles de la separación con Toni, lo duro que ha sido para la primogénita de ambos no estar juntos y cómo ella ha superada esa situación.

Para la también actriz su relación con el instructor de Zumba, “cumplió el tiempo que tenía que cumplir, me dio el regalo más grande que tengo que es mi hija, y se lo agradezco mucho”.

Seguimos siendo familia

Considera que por encima de lo que sucedió entre los dos, “seguiremos siendo familia porque tenemos una hija que nos une. Lo que pasó queda entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también”.

“Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí seguir en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija”, confesó López.

Dijo que la prioridad para ambos es “que saquemos a nuestra hija adelante y que continuemos cada uno con su vida”.

Sobre la reacción de Alaïa cuando se enteró que no tendría más a sus padres juntos, dijo que fue muy fuerte al principio, pero que gracias al psicólogo y el hecho de hablarle con la verdad, la niña tomó con madurez este proceso.

“Creo que fue fuerte, al principio, creo que ningún niño quiere ver a sus papás separados, y Alaïa también ha demostrado mucha madurez, hemos utilizado mucho el llevarla al psicólogo, platicar, hablarle con la verdad dentro de la medida que su edad lo permita y que ella pueda entender”.

Las razones, se las diré yo

Adamari fue enfática y dijo que jamás le mentiría a su hija y que cuando llegue el momento y ella lo pregunte, le dirá a la pequeña las razones de la separación, reseñó el portal Quién.

“Yo no le miento a mi hija, y siempre le he dicho que a lo mejor hoy en día ella no sabe la razón exacta, pero que si el día de mañana ella la quiere saber que ella me pregunte, yo se lo voy a decir”.

Sobre su vida personal y profesional en la actualidad tras tomar una decisión tan trascendental como estar sola con su hija, dijo sentirse bien, pero también destacó que “ningún proceso de estos es fácil, me ha tocado dos veces, y pido siempre sabiduría a Dios para tomar decisiones correctas, para entender los procesos, para no lastimar y simplemente aprender y crecer”.

“Estoy bien, tengo trabajo, tengo salud, tengo a mi familia, tengo a mi hija, que es lo que más quiero, así que estoy bien”.