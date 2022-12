Fans de Bad Bunny se quedan fuera del concierto: denuncian estafas y agresiones (así el modus operandi)

El 9 de diciembre, fans de Bad Bunny llegaron al Estadio Azteca para presenciar el penúltimo concierto que ofrecería el cantante como parte de su gira World’s Hottest Tour sin embargo, terminaron en medio del caos y sin poder entrar al recinto.

Este sería el primer show de los dos que ofrecería el intérprete de Safaera, que recientemente fue coronado por tercer año consecutivo como el Artista del año en Spotify, siendo la Ciudad de México en donde más oyentes tiene.

Los boletos fueron adquiridos desde principios de año, con un sold out histórico a los pocos minutos de salir a la venta. Desde entonces, y como ya se ha vuelto costumbre, en redes sociales circularon denuncias revendedores “acaparando todo”.

Varios de sus seguidores acamparon hasta un día antes del evento para obtener los mejores sitios pero conforme se acercaba la hora de entrar, en redes sociales comenzaron a circular testimonios diciendo que se les impidió el acceso al recinto porque aparentemente sus boletos eran falsos o estaban clonados.

“Me formé desde la madrugada, saqué mi boleto en un centro Ticketmaster de Liverpool, compré mi boleto en priority, llego y de todas mis amigas, mi boleto es el único que no pasó. Lo clonaron en Ticketmaster, entonces hoy cumplo 20 y nada, estoy sola. Grande Ticketmaster”, comentó la usuaria @mayra_rod desde TikTok.

“Yo tenía boletos para Playa Oriente junto con un amigo, estuvimos formados desde la 1:30, abrieron puertas a las 4:30 y yo llegué hasta donde te escanean el boleto a las 5:00. Nos dimos cuenta de que estaban sacando a un buen de gente pero íbamos con fe porque pues habíamos comprado nuestros boletos directamente en Ticketmaster. Pasan, escanean mi boleto y me dicen que no puedo pasar posteriormente a mi amigo e igual le dicen que no puede pasar”, denunció @pauzamora. “La chica que dijo que no podíamos pasar le dice a otro chico cortales el boleto, nos persiguen y nos cortan el boleto”.

FRAUDE, lo compre en ticketmaster y ya en la fila la chava de la entrada con una actitud prepotente y despota me dice que está clonado mi boleto, me lo arrebata y me lo rompe con saña; esto es un fraude, éramos miles saliendo @Claudiashein @Profeco @sanbenito @tourbadbunny pic.twitter.com/tyBO4UvTvj — Juan Campos (@Juan_Camposss) December 10, 2022

Ante los testimonios de personas que han dicho que les rompen el boleto, otros usuarios advirtieron que no dejen que el personal lo haga o se los quite ya que es el comprobante para exigir un reembolso.

Conforme fueron llegando más fans, los problemas para acceder se acrecentaron e incluso algunos denunciaron que estaban siendo amedrentados por el personal de seguridad.

Denuncia que la policía participó en el robo a fans

Algunos aseguraron que existe un “modus operandi” a través del cual el personal presuntamente revende los boletos rechazados.

Un video compartido por una asistente se ha hecho viral en redes y es que muestra cómo un elemento de la policía, le quitó su boleto para después dirigirse a una zona de acceso restringido sin ofrecer explicación alguna.

Ante la situación, la fan comenzó a reclamarle, exigiendo la devolución de su boleto. En un instante se ve cómo lo guarda en su bolsillo.

Aquí un video de un usuario donde se muestra que le arrebataron sus boletos y posteriormente se los cambiaron LE DIERON OTROS! Y ni siquiera era un trabajador de Ticketmaster era un POLICÍA! del estadio azteca #BadBunny @Profeco @Ticketmaster_Me pic.twitter.com/OKSgapFMp8 — Blondie 블론디 💮 (@bugablon) December 10, 2022

Internautas han afirmado que esto podría deberse a que los boletos sí son legítimos pero que no están activados y una vez que los activan, pueden revenderse.

En la madrugada del 10 de diciembre, Ticketmaster se pronunció respecto a lo sucedido y a través de un comunicado pidió una disculpa y ofreció el reembolso a los afectados.

Este 10 de diciembre hay un segundo concierto programado sin embargo, los fans ya tienen miedo de que se repita la historia con este y otros eventos.