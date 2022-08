Los padres de Bad Bunny no le dejaban escuchar reguetón: conoce a la familia del reguetonero

Desde su debut en 2016, Bad Bunny ha estado imparable cosechando triunfos. El puertorriqueño ha colaborado con los artistas más reconocidos, sus producciones se han mantenido semanas en los primeros lugares de los rankings musicales y ha hecho historia con muchos de sus logros.

Durante todo el camino hasta convertirse en uno de los artistas más famosos y exitosos en todo el mundo en la actualidad, el rapero de Callaíta ha contado con el respaldo de los integrantes de su familia, quienes hoy no podrían estar más orgullosos de ver en lo que se ha convertido.

¿Quiénes son los padres de Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio –el nombre real del artista– nació en Vega Baja, Puerto Rico, el 10 de marzo del año 1994 como el primero de tres frutos del amor entre Lysaurie Ocasio Declet y Tito Martínez.

En entrevista a Fader, el trapero contó que tuvo una infancia normal en el seno de una estable familia católica de clase media. Su padre era camionero y su madre, una maestra de inglés.

A los 5 años descubrió que quería ser cantante. Asimismo, durante sus primeros años de vida, tuvo su primera experiencia como cantante en la iglesia a la que iba todos los domingos.

“Mi mamá es muy religiosa –católica– y desde muy joven me llevaron a la iglesia”, dijo al medio sobre su progenitora, quien animó su educación en los caminos de Dios.

“Siempre me ha gustado cantar, (entonces) la gente de la iglesia me invitó a ser parte del coro de niños”, reveló. No obstante, a los 13 años, Benito renunció para el descontento de su madre.

“Dije: ‘no, ahora estoy demasiado grande para esto”, aseveró.

En esa época, ya escuchaba artistas de reguetón pero en secreto , pues sus padres no le dejaban escuchar este género musical. No obstante, hicieron concesiones especiales con algunos artistas.

“Lo único que me permitieron escuchar fue a Vico C”, contó a GQ. “En ese momento Vico C era de calle, pero me permitieron escucharlo cuando empezó a hacer música más limpia”.

“Pero el primer artista callejero O.G. (siglas en inglés para gánster original) que me dejaron escuchar era Tego Calderón. Y esa fue la primera en la que realmente me enganché”, destapó.

“Siempre cuento la historia de cuando yo estaba en la escuela: si me daba flojera y no me quería levantar, me amenazaban con no dejarme escuchar a Tego Calderón ”, recordó.

“Hombre, me levantaría tan rápido y me vestiría. Estaría listo. ‘¡No vas a escuchar la canción de Tego!’ Y yo decía: ‘Está bien, mami, está bien. ¡Estoy listo!”, contó.

Aparte de esto, la música que escuchaba era la que sus papás oían. “Mucha salsa”, recordó. “Y mi mamá escuchaba baladas, merengue y radio Top 40″.

“Mi mami y papi les encanta mi música”

En la actualidad, a pesar de que terminó convirtiéndose en un exponente de la música que le prohibían, Lysaurie y Tito aparentemente están orgullosos de su hijo, quien a cada rato rompe récords.

“Mi mami y papi les encanta mi música” afirmó el ganador de varios Grammy. “Ellos están todo el día escuchando la radio esperando que salga una canción mía. Y cuando suena una canción mía, suben el volumen…”.

Aunque su mamá no estaba para nada contenta cuando escuchó aquella vulgar oración en la letra de Safaera que inspiró hasta un challenge en TikTok con abuelas.

“¿Dónde oíste eso?”, recordó Bunny que le preguntó su mamá al oír las frases más escandalosas en entrevista a Rolling Stone. “Le pedí perdón, ella sabe que tengo un buen corazón”.

Bad Bunny es hermano mayor de dos jóvenes idénticos a él

Como mencionamos, el rey de trap latino no es el único hijo de Declet y Martínez. El artista tiene dos hermanos menores llamados Bernie y Bysael , quienes tienen 25 y 20 años, respectivamente.

El público que sigue al rapero de 28 años puede reconocerlos fácilmente puesto que han acompañado al famoso a premiaciones, giras y hasta han hecho cameos en sus videos.

Asimismo, de vez en cuando, Bad Bunny comparte anécdotas de su unida familia y su relación con sus hermanos a través de sus redes sociales.

De sus dos hermanos, Bernie es el que guarda un mayor parecido físico con él pues ambos son altos y de contextura delgada. Él hizo un cameo en el video de Yo visto así.

Mientras, Bysael es un talentoso jugador de béisbol que lleva años entrenando para construir carrera en las Grandes Ligas. De hecho, según Distractify, se graduó de la Academia de Béisbol Beltrán.

Por otro lado, ambos gustan compartir hvergonzosas sobre su hermano mayor a revistas. “La primera vez que tuvimos unas vacaciones de verano, fuimos a Estados Unidos”, narró Bernie a Rolling Stone en 2020.

“Recuerdo que (Benito) lloró todo el camino desde Puerto Rico hasta la casa de nuestros abuelos, porque les tenía miedo a los aviones”, develó el joven al que su familia llama el “Nenuco”.