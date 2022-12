Sebastián Rulli prueba la importancia de ser un papá presente: así ha crecido su hijo

Sebastián Rulli y Angelique Boyer son una de las parejas más estables del espectáculo y aunque han dicho que por el momento no piensan tener hijos juntos, el actor sí tiene uno, fruto de una relación anterior.

Se llama Santiago y nació en 2010, cuando Sebastián estaba con la conductora Cecilia Galliano. La pareja mantuvo una relación durante casi una década y en 2008 decidieron casarse por lo civil.

Cecilia Galliano deja ver el rostro de su hijo por primera vez y es idéntico a Sebastián Rulli https://t.co/0clfkhw2Hk

(Agencias).- Cecilia Galliano y Sebastián Rulli han preferido mantener su vida privada lejos del ojo público, especialmente pensando e... pic.twitter.com/y0GR8vNeIA — LaParrao (@LaParrao) October 2, 2020

La llegada de su primogénito sin duda fue uno de los momentos más felices sin embargo, se separaron poco después, anunciando su divorcio en 2011.

El actor conoció a Angelique Boyer poco antes de esto pero no iniciaron una relación sino hasta cuatro años después.

A pesar que para un niño siempre es complicado que estar en medio de un divorcio y que sus padres tengan nuevas parejas, Santiago siempre ha estado bajo el cuidado de Cecilia y Sebastián e incluso tiene una gran relación con Angelique.

Debido a que lleva una vida alejada de los reflectores y aún es menor de edad, son pocas las veces que lo vemos en las redes sociales de sus padres, sin embargo, ya tiene su propia cuenta de Instagram.

“Santi ya está hecho un niñote, muy muy alto, y muy maduro, la verdad que es un tipazo”, comentó Rulli de lo más orgulloso en una entrevista de Youtube. “Me da tanto gusto verlo crecer con ese corazón tan bondadoso, siempre tratando de dar el gusto a los demás es un niño precioso, la verdad me da tanta paz y tanta emoción verlo crecer y compartir mucho con él”.

Si bien ha impactado lo mucho que ha crecido Santiago, detrás de su buen corazón y gran sonrisa está un papá que siempre ha visto por él.

No hay ninguna duda del gran trabajo que ha hecho Cecilia Galliano con la educación de su hijo, después de todo, él ha estado a su cargo. Pero también podemos destacar el labor de Sebastián ya que un papá presente es poderoso.

Cuando se trata del crecimiento y desarrollo de los niños pequeños, el compromiso de la paternidad es un factor increíblemente importante. Especialmente en el mundo de hoy que se ha demostrado los efectos de la ausencia y falta de compromiso de los padres, sin mencionar que es la madre quien se lleva los señalamientos.

Los padres, al igual que las madres, son pilares en el desarrollo del bienestar emocional de los niños, . Los pequeños buscan en ellos un sentimiento de seguridad, tanto física como emocional.

Un padre involucrado promueve el crecimiento y la fortaleza interior. Cuanto más afectuosos y más apoyo brinden, mejor será el desarrollo cognitivo y social del niño. También inculca una sensación general de bienestar y confianza en uno mismo.

Sebastián Rulli ha contado que siempre le ha inculcado a su hijo estar alejado de los prejuicios.

“Que él esté tranquilo, que haga lo que le gusta, que no sienta la presión, la fama no es algo fácil, no es necesaria, la verdad es que el anonimato, el poder desenvolverse en esta sociedad con soltura, sin tener presiones es muy agradable, así que niños traten de ser uno mismo, no dejarse presionar por ser parte de algo que no te llena, lo que te llena es ser feliz”, concluyó.